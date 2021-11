Knochenbrüche, Prellungen, Blutergüsse: Im AK St. Georg häufen sich die Fälle von Patienten, die nach einem Treppensturz in der Elbphilharmonie verletzt eingeliefert werden. Das Problem ist nicht neu. Angesichts der langen, coronabedingten Schließung des Konzerthauses war jedoch zwischenzeitlich Ruhe eingekehrt. Seit der Wiedereröffnung der Elphi geht es nun wieder los.

Seit Eröffnung der Elbphilharmonie 2017 wird über die Sicherheit der Treppen in dem Konzerthaus diskutiert. Vor zwei Jahren kochte das Thema hoch, als eine kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion ergab, dass bis zu dem Zeitpunkt 34 Menschen auf der Treppe zum großen Saal gestürzt waren.

Hamburg: Treppenstürze in der Elbphilharmonie

Nun geht es wieder los: Wie ein Sprecher der Elbphilharmonie bestätigte, sind in der Saison 2020/2021 vier Menschen in der Elphi gestürzt. Das klingt im Vergleich nicht viel. Allerdings war das Konzerthaus in dieser Saison wegen der Pandemie sieben Monate lang geschlossen. Seit Beginn der Saison 2021/2022 im September sind bereits zwei Besucher die Treppe hinab gestürzt. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. Denn gezählt werden nur Stürze, bei denen entweder das Personal oder der Rettungsdienst zu Hilfe kam. Zu Personen, die sich selbst ins Krankenhaus begeben, hat die Elbphilharmonie keine Erkenntnisse.

Anders das AK St. Georg. „Seit dem Ende des Lockdowns mit Zunahme der Besucherzahlen haben wir auch einen Anstieg von Verletzten verzeichnet, die unter anderem in den Treppenbereichen stürzen“, erklärte ein Sprecher der Asklepios-Kliniken gegenüber der MOPO. Es seien vor allem ältere Menschen mit Knochenbrüchen beziehungsweise Oberschenkelhalsfrakturen, die von den Unfallchirurgen behandelt und operiert würden. „Die Unfallschwere hängt häufig von der Art des Sturzes ab und reicht von einfachen bis hin zu hochkomplexen Verletzungsmustern“, so der Asklepios-Sprecher. Kopfverletzungen seien aber selten.

Elbphilharmonie in Hamburg: Liegt es an der Symmetrie der Treppe?

Als wesentlichen Grund für ihren Sturz geben die Patienten laut Asklepios die Asymmetrie der Treppe an. Treppenbauer hatten schon 2017 berechnet, dass das Schrittmaß zwischen den Stufen zu groß sei. Benutzer würden bei zu breiten Stufen Trippel- oder Ausfallschritte machen und dabei mit der Schuhspitze vor die Kanten stoßen. So geraten sie aus dem Takt und stolpern.

Kritiker bemängeln schon lange, dass beim Bau der Treppe das Design wohl wichtiger gewesen wäre als die Funktion. Auch der Blinden- und Sehbehindertenverein kritisiert: „Die ganze Gestaltung ist sehr Ton in Ton. Das ist für Sehende schon schwierig, für sehbehinderte Menschen ein großes Problem“, so Sprecherin Melanie Wölwer.

Auf die Kritik hatte die Elphilharmonie reagiert. Wie der Sprecher bestätigte, wurden 2019 die Treppenstufenmarkierungen erneuert, um so die Barrierefreiheit zu verbessern. Beim Blinden- und Sehbehindertenverein sind seitdem keine Beschwerden mehr eingegangen. Dennoch scheint das Problem grundsätzlich noch nicht behoben zu sein. Markierungen allein sind offenbar nicht genug.