Stink-Gefahr!: Deshalb könnte es ab heute am Hafen und in der City übel riechen

Viele Hamburger sollten sich ab Montag draußen besser die Nase zuhalten, denn im Stadtteil St. Pauli, am Baumwall (Neustadt) und in der HafenCity könnten es ganz schön stinken. Der Grund: „Hamburg Wasser“ reinigt und modernisiert das Pumpwerk.

Das seit dem Jahre 1958 laufende Pumpwerk Hafenstraße ist ein wichtiger Bestandteil der Hamburger Wasserentsorgung. Laut NDR läuft das gesamte Abwasser aus dem Gebiet nördlich der Elbe über natürliches Gefälle dort zusammen und wird dann zum Klärwerk gepumpt.

Hamburg: Heute stinkt es in Hafen und Innenstadt

Für die Arbeiten muss dieser Zufluss unterbrochen werden. Das sorgt demnach dafür, dass das Abwasser im Gebiet St. Pauli langsamer abläuft, wie „Hamburg Wasser“ gegenüber dem NDR erklärt. Dadurch setzt sich Schlamm ab, und wenn dann noch der Wind ungünstig steht, dann könnte es wegen der natürlichen Fäulnisprozesse ganz schön übel riechen!

Das Projekt sei bewusst in die Wintermonate verlegt worden, „weil sich dann die Gerüche weniger stark entfalten würden“, sagte ein Sprecher.

In den vielen Jahren, in dem das Pumpwerk in Betrieb ist, hätten sich etwa demnach etwa 400 Tonnen Fett und Sand abgelagert. Die müssten jetzt bei den Arbeiten rausgesaugt werden. Dann könne man erst sehen, was alles sanierungsbedürftig sei.

Laut „Hamburg Wasser“ belaufen sich die Kosten für die Arbeiten, die etwa acht Wochen dauern sollen, auf rund zehn Millionen Euro. (maw)