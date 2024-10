Ist das noch zu fassen? Mawlana Ebadullah M. Abdullah ist seit acht Jahren Vorsitzender der Masjid Al Tawheed-Moschee in Steilshoop. Von den Hamburger Sicherheitsbehörden wird er als Extremist eingestuft. Trotzdem konnte er kürzlich am renommierten Islamkolleg (IKD) in Osnabrück seine Imam-Ausbildung machen – und zwar auf Kosten des Steuerzahlers. Die Einrichtung wird vom Staat mit rund einer Million Euro pro Jahr finanziert und hat das Ziel, in Deutschland unterrichtende Imame von deutschem Fachpersonal ohne Einfluss aus dem Ausland auszubilden, um Extremismus zu verhindern. Wieso wurde Imam Abdullah jedoch ohne Vorbehalt dort aufgenommen?