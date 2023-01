Die bildhübsche kleine grüne Villa an der Reventlowstraße in Othmarschen steht seit fast sechs Jahren leer und verwittert zusehends, dabei sollte eigentlich demnächst die dort beheimatete Kita wieder eröffnen. Besitzer des Geisterhauses: der Verein Sternipark, der jüngst mit diversen Leerständen von sich reden machte.

Die bildhübsche kleine grüne Villa an der Reventlowstraße in Othmarschen steht seit fast sechs Jahren leer und verwittert zusehends, dabei sollte eigentlich demnächst die dort beheimatete Kita wieder eröffnen. Besitzer des Geisterhauses: der Verein Sternipark, der jüngst mit diversen Leerständen von sich reden machte.

In drei Monaten sei Baubeginn für den Anbau, hatte die Sternipark-Sprecherin im Juni 2022 auf MOPO-Nachfrage erklärt: „Die Baugenehmigung ist erteilt, wir warten nur noch auf letzten Ergänzungsbescheide des Bezirks Altona.“ Der Plan damals: Ende des ersten Quartals 2023 sollen die ersten Kinder einziehen. Sieben Monate später herrscht immer noch Stille, und das Gras wächst in den Fugen der Treppe.

Othmarschen: Jahrelanger Streit um einen Anbau

Es gebe noch Probleme mit der Statik des geplanten Anbaus, lässt der Bezirk Altona wissen, darum dauerten die letzten Bescheide so lange. Ein großer Anbau soll die Fläche der 180-Quadratmeter-Villa auf 360 Quadratmeter verdoppeln, bis zu 70 Kinder sollen an dem Standort betreut werden. Der Zeitplan ist längst nicht mehr zu halten, so die Sprecherin des Vereins.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Vorwürfe vom Bezirk: Hamburger Kita illegal betrieben!

Seit 2017 steht die Sternipark-Kita leer

2008 hatte Sternipark die Kita eröffnet. Die Stadt hatte damals 715.600 Euro Fördermittel für Flächenfinanzierung, Baukosten und Ersteinrichtung dazugegeben, dafür hat Sternipark sich verpflichtet, dort 50 Jahre lang Kinder zu betreuen. Seit 2017 steht die Kita leer und der Verein kämpft um den Anbau.

Es ist nicht die einzige ungenutzte Immobilie in bester Lage, mit der der private Kitabetreiber derzeit von sich reden macht: Seit 25 Jahren lässt der Verein ein Grundstück im Karoviertel brachliegen, weil er sich mit dem Bezirk Mitte nicht einig wird, wie hoch dort gebaut werden darf.

Das könnte Sie auch interessieren: Der unendliche Streit um diese Baulücke im Szeneviertel

Und auch das „Kinderhaus Weidenallee“ steht seit Jahren leer, dichtgemacht vom Bezirk Eimsbüttel. Sternipark soll dort Kinder auch auf Flächen betreut haben, für die keine Genehmigung vorlag.