Wer in Winterhude gehoben speisen möchte, kommt am „Zeik“ nicht vorbei. Das Restaurant in der Sierichstraße hat in den vier Jahren seit seiner Gründung schon einige Auszeichnungen gesammelt. Jetzt werden die Räumlichkeiten renoviert. Doch Koch und Inhaber Maurizio Oster hat einen Ausweich-Standort gefunden – in einem Hinterhof.

Wer in Winterhude gehoben speisen möchte, kommt am „Zeik“ nicht vorbei. Das Restaurant in der Sierichstraße hat in den vier Jahren seit seiner Gründung schon einige Auszeichnungen gesammelt. Jetzt werden die Räumlichkeiten renoviert. Doch Koch und Inhaber Maurizio Oster hat einen Ausweich-Standort gefunden – in einem Ottenser Hinterhof.

„Eine kulinarische Perle, die von Genussmenschen gesucht und gefunden werden möchte“: So wird das „Zeik“ auf der Webseite beschrieben. In dem Lokal nahe der Außenalster von Koch Maurizio Oster kann man seit 2018 nordisch-saisonal essen gehen. Das Team aus sechs Köchen verwendet regionale Zutaten, um internationale Gerichte zu kochen. 2022 gab’s dafür einen Michelin-Stern sowie einen grünen Stern für nachhaltige Gastronomie und das Fachmagazin „Rolling Pin“ wählte das „Zeik“ zum „Newcomer des Jahres“.

„Zeik“-Inhaber Maurizio Oster lässt sich Traumküche bauen

„Es läuft gut für uns“, sagt Inhaber Maurizio Oster im Gespräch mit der MOPO. „Deshalb lasse ich mir jetzt meine Traumküche bauen.“

Im Inneren stehen die Möbel aus dem Gastraum in der Sierichstraße. Marius Roeer Im Inneren stehen die Möbel aus dem Gastraum in der Sierichstraße.

Weil die umfangreichen Arbeiten einen ganzen Monat in Anspruch nehmen sollen und Oster seinen Mitarbeitern nicht den ganzen Jahresurlaub verplanen wollte, zogen sie mit einem Teil ihres Equipments in die zweite Etage der „Alten Schmiede“ in einem Hinterhof der Bahrenfelder Straße in Ottensen. Wo normalerweise Kochkurse durchgeführt werden, gibt es jetzt bis 2. Februar ein „Zeik-Pop-Up“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Pony-Waldschänke“ insolvent: Gastro-Institution vor dem Aus?

„Das ist schon eine kleine Herausforderung, weil wir gleichzeitig noch ein neues Menü eingeführt haben“, sagt Maurizio Oster. „Außerdem ist die Fläche kleiner und wir arbeiten mit reduziertem Equipment. Aber daran gewöhnt man sich schnell.“ Die Reaktionen der Gäste seien durchweg positiv, die Reservierungslage sehr gut. „Wir sind dankbar, dass wir übergangsweise hier sein dürfen.“