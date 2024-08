„Kommt in Scharen. Es wird schmutzig!“ Mit diesen Worten kündigt der Berliner Sternekoch Max Strohe eine Aktion in Hamburg an. Am 14. September verkauft er auf St. Pauli für einige Stunden „Butter Burger“ – wahre Kalorienbomben mit edlem Fett aus Frankreich. Der MOPO hat der 42-Jährige verraten, wie er auf die Idee kam, was seinen „Butter Burger“ so besonders macht – und wo es ihn gibt.