Umstrittener Neubau von Brücke: Demo gegen Baumfällungen

Bäume weg, Brücke her: Die „Initiative Sternbrücke“ hat am Samstag gegen die Fällung von Alleebäumen in der Max-Brauer-Allee demonstriert. Dort sollen wegen des Neubaus der Eisenbahnüberführung Sternbrücke fast 50 Bäume gefällt werden. Die Initiative fordert eine neue Planung der „monströsen Konstruktion“.

108 Meter lang, 24 Meter breit und 3600 Tonnen schwer soll sie werden, die neue Sternbrücke. Mehrfach hatte es in den vergangenen Jahren Protest gegen die große Stahlkonstruktion gegeben. Unter anderem sollen die alten Stieleichen an der Max-Brauer-Allee sollen gefällt werden, weil die in einem Stück gefertigte Stahlkonstruktion sonst nicht zu ihrem Einsatzort transportiert werden kann.

Sternbrücke: Initiative will Bäume retten

Am Samstag ist die „Initiative Sternbrücke“ erneut auf die Straße gegangen, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Gegen 11 Uhr trafen sich die etwa 60 Demonstranten an der Ecke Schulterblatt/ Max-Brauer-Allee und kennzeichneten die bedrohten Bäume mit Kreuzen und Plakaten.

Bereits im Jahr 2020 hatte die Initiative eine ähnliche Aktion zur Rettung der Bäume gestartet – doch bislang ohne Erfolg. „Wir fordern eine Neuplanung der Brücke unter Berücksichtigung dieses wertvollen Stadtgrüns“, sagt Marlies Thätner von der Initiative zur MOPO. „Eine solche Fällung von fast 90 Bäumen ist in der heutigen Zeit angesichts des Klimawandels nicht mehr angezeigt.“ (abu)