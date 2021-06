Stellen gestrichen: Kahlschlag in Hamburger Redaktionen

Altstadt –

Die Funke-Mediengruppe trennt sich vom Großteil der Mitarbeiter in der zentralen Programmredaktion in Hamburg. Stattdessen sollen externe Dienstleister die Produktion übernehmen. Am Hamburger Standort würde demnach nur noch eine Handvoll Mitarbeiter in diesem Bereich des Verlags arbeiten.

Die Mitarbeiter seien am Mittwochnachmittag darüber informiert worden, dass fast drei Viertel von ihnen gehen müssen, dies berichtet der Mediendienst „DWDL.de“. Funke habe keine genauen Zahlen zum Arbeitsplatzabbau genannt, diesen aber grundsätzlich bestätigt.

Sparkurs: Funke trennt sich von zahlreichen Mitarbeitern

Das Vorgehen sei nötig, um „auch mittelfristig wettbewerbsfähig zu bleiben“ sagte ein Funke-Sprecher dem Mediendienst. Die Produktion werde auf verschiedene externe Anbieter verteilt.

Erst 2015 war die zentrale Programmredaktion an den Standorten Hamburg und Ismaning bei München gegründet worden. Der Standort in Ismaning sei nicht vom Sparkurs betroffen. An beiden Standorten zusammen hätten zuletzt insgesamt 38 Mitarbeiter gearbeitet. Die Funke-Mediengruppe veröffentlicht im Programmbereich unter anderem die Titel „TV Digital“, „Hörzu“, „Gong“ oder „TV Direkt“. (mp)