Viele Autos, viel Beton, wenig Grün: Obwohl der Burchardplatz so prominent in der Hamburger Innenstadt liegt, ist er derzeit kein Ort, an dem man sich gern aufhält. Das, befürchten SPD und Grüne, wird sich auch ab 2025 nicht ändern, wenn das Gelände komplett umgebaut wird. Denn die überarbeiteten Pläne sehen immer noch keinen einzigen neuen Baum vor. Der Senat müsse jetzt einschreiten. Das Problem: Ein Weltkulturerbe.