Gegen Gewalt an Frauen: Künstlerin plant Aktion vor Hamburger Einkaufszentrum

Am Freitag findet vor dem Einkaufszentrum Steilshoop eine Aktion der Künstlerin Lavanya Honeyseeda und ihrem Kollektiv „XCitation“ statt. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Die Ammersbeker Künstlerin möchte mit ihrer Kunstperformance die Aufmerksamkeit für das Thema vergrößern.

Die Aktion „GEMEINSAM gegen Gewalt an Frauen“ ist zusammen mit Ehrenamtlichen des Projekts „Stadtteile ohne Partnergewalt“ („StoP“) aus Steilshoop entwickelt worden. „Ziel ist, die Gewalt gegen Frauen zu enttabuisieren und das nachbarschaftliche Engagement im Stadtteil zu fördern“, so die Veranstalter.

Der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen – auch „Orange Day“ genannt – findet jedes Jahr am 25. November statt. Unterschiedliche Projekte und Proteste wollen an dem Tag das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen: Aktionstag am 25. November

Laut einer aktuellen Statistik zur Partnerschaftsgewalt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr bundesweit 143.016 Fälle, in denen ein aktueller oder ehemaliger Partner Gewalt ausübte oder dies versuchte – ein Rückgang um 2,5 Prozent im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020. Dennoch ist das Niveau der Zahlen hoch. Der Statistik zufolge waren 80,3 Prozent der von Partnerschaftsgewalt Betroffenen Frauen. In den meisten Fällen handelte es sich um vorsätzliche einfache Körperverletzung (59,6 Prozent).

Die Aktion findet vor dem Einkaufszentrum Steilshoop statt. Los geht es um 17.30 Uhr. Adresse: Schreyerring 26. (elu/dpa)