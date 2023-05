Lange Staus zu Himmelfahrt: Um Hamburg und im Norden wird es richtig voll

Himmelfahrt – und damit für viele ein langes Wochenende – steht vor der Tür: Ideal für einen Ausflug an die Nord- oder Ostsee! Autofahrer müssen jedoch mit langen Staus rechnen: Besonders im Raum Hamburg und bei Lübeck werden Baustellen den Verkehr behindern.

Vor dem Himmelfahrtswochenende hat der ADAC vor Staus in Hamburg und Schleswig-Holstein gewarnt. „Mittwoch wird der Hauptproblemtag werden“, sagte ADAC-Hansa-Sprecher Christof Tietgen. Die Baustellen auf der A7 und A1 gelten nach Einschätzung des Verkehrsclubs als besonders stauträchtig.

Vor dem Hamburger Elbtunnel sei mit Behinderungen in Richtung Norden und Süden zu rechnen. Auch wer in Richtung Ostsee über Hamburg fahre, müsse längere Wartezeiten auf der A1 ab dem Maschener Kreuz einplanen. „Vier Tage frei, es wird voll werden“, sagte auch der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl.

Staus am Himmelfahrtswochenende: Große Baustelle bei Lübeck

Die Richtungsfahrbahn Lübeck der A1 wird zurzeit auf knapp acht Kilometern vom Maschener Kreuz bis zu den Süderelbbrücken saniert. Bis Freitagabend stehen nach Angaben von Merl auch in der Baustelle drei Fahrspuren in Richtung Lübeck zur Verfügung. Doch ab Freitagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr wird der Verkehr auf nur eine Fahrspur verengt. Zwar erwartet die Autobahngesellschaft, dass der Rückreiseverkehr hauptsächlich in Richtung Süden (Bremen/Hannover) geht, jedoch enden am Sonntag auch die Schulferien in Hamburg. Die Autobahngesellschaft empfiehlt, über die A7 beziehungsweise A261 und die B75 in Richtung Hamburg-Centrum und Lübeck auszuweichen.

Rückkehrer von der Nordseeküste könnten am Sonntag auch auf der A23 vor dem Dreieck Hamburg-Nordwest im Staustehen. Wegen einer Baustelle wird die Autobahn in Richtung Hamburg einspurig.

In Schleswig-Holstein dürfte eine Baustelle auf der A1 bei Reinfeld, rund zehn Kilometer südwestlich von Lübeck, zum Nadelöhr für Ostseeurlauber werden. Über der Autobahn wird eine Brücke erneuert, weswegen sich die Richtungsfahrbahnen jeweils von drei auf zwei Spuren verengen. Weiter nördlich könnten Autofahrer bei Heiligenhafen am Übergang von der A1 zur B207 kurz vor Fehmarn im Stau stehen.

Wer die Staus umgehen möchte, sollte nach Empfehlung des ADAC möglichst früh oder spät aufbrechen, um die Hauptreisewelle zu vermeiden – oder sich ein 49-Euro-Ticket kaufen und mit der Bahn fahren. Allerdings dürften auch die Züge voll sein, sagte Tietgen. (dpa/mp)