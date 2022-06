Staugefahr: Ab heute wird’s voll auf Hamburgs Autobahnen

Ab Freitag dürfte es wieder voller werden auf den Autobahnen in und um Hamburg: In Nordrhein-Westfalen beginnen am Wochenende die Sommerferien – das bedeutet viel Verkehr auf den Straßen Richtung Küste.

Extrem lange Blechlawinen erwartet der ADAC auf den Ferienautobahnen zwar noch nicht. Insgesamt dürfte der Sommer aber wieder so staureich werden wie vor Pandemie-Beginn. Denn Urlaub in Deutschland – insbesondere auf dem Campingplatz – sind durch Corona noch beliebter geworden, was sich auf den Fernstraßen im Norden deutlich bemerkbar macht. Auch Autoreisen ins benachbarte Ausland sind dank weggefallener Corona-Beschränkungen wieder problemlos möglich.

Ferienbeginn NRW: ADAC rechnet mit Staus rund um Hamburg

Nach Einsatzung des ADAC dürften bei schönem Wetter auch Tagesausflügler oder kurzentschlossene Urlauber für Staus sorgen. Besonders streicht der Autoclub dabei die A7 nördlich und südlich des Elbtunnels heraus. Auch die A1 östlich beim Kreuz Hamburg-Ost und im weiteren Verlauf Richtung Ostseeküste bei Pansdorf sei durch eine Baustelle staugefährdet.

Die Bundes- und Landstraßen in der Küstenregion sind von dem erhöhten Verkehrsaufkommen ebenfalls stark betroffen. Gerade am Freitagnachmittag und am Samstag dürften diese Strecken besonders voll sein.

Ferienbeginn im Norden: Volle Straßen Richtung Küste

Und an den kommenden Wochenenden ziehen die norddeutschen Bundesländer mit dem Ferienbeginn nach. Auch dann erwartet der ADAC wieder Staus auf den Straßen. Der Tipp der Verkehrsexperten: Freitags und samstags entweder besonders früh oder möglichst spät mit dem Auto in den Urlaub starten. Dann sei das Stau-Risiko am geringsten. (mp)