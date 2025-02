Staubilanz Hamburg: An diesen Tagen ist der Stillstand am schlimmsten

Einmal nach Bangkok und zurück: 21.378 Kilometer Gesamtlänge hatten die Staus auf Hamburgs Autobahnen im vergangenen Jahr. Bei der Zahl der Staustunden pro Autobahnkilometer liegt unsere Stadt im bundesweiten Städtevergleich auf Platz 2, so der ADAC. An welchen Tagen es am schlimmsten ist, hat der Automobilclub auch herausgefunden.

Die Zeit, die Autofahrer auf Hamburgs Fernstraßen zubrachten, nimmt zu, wie der ADAC bekannt gibt: 13.337 Stunden Stau gab es im Jahr 2024, das sind 1589 Stunden mehr als 2023.

Damit kommt Hamburg im Jahr 2024 auf 180 Stunden Stillstand pro Autobahnkilometer, rechnet der Automobilclub vor. Das reicht für Rang 2 hinter dem bundesweiten Spitzenreiter Berlin mit 202 Stunden. Zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt in Deutschland bei 34 Stunden pro Autobahnkilometer.

Auffällig findet der Automobilclub in seiner Analyse, dass die Hauptbelastungstage im Wochenverlauf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind. Am besten fließt der Verkehr demnach im Jahresdurchschnitt am Samstag.

Im Tagesverlauf ist die Stausituation im Berufsverkehr um 6 Uhr am schlimmsten. Zu dieser Zeit verzeichnet der ADAC insgesamt 1625 Staustunden mit einer Länge von 2496 Kilometern.

Hamburger Rekordhalter im vergangenen Jahr war der Stau am Freitag, den 5. April auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Heimfeld mit 28 Kilometern Länge. Grund war eine Vollsperrung der Autobahn.

Bundesweit zählte der ADAC im vergangenen Jahr 516.000 Staus und stockenden Verkehr, die gemeldeten Verkehrsstörungen ergaben eine Gesamtdauer von 448.000 Stunden und eine Länge von 859.000 Kilometern. (mp)