Wer derzeit mit dem Auto auf der Behringstraße in Richtung A7 unterwegs ist, muss eine Menge Geduld mitbringen – und das noch jahrelang. Die Autobahn-Auffahrt Bahrenfeld ist wegen Bauarbeiten vollgesperrt, weswegen der Verkehr über eine Rampe nach Othmarschen umgeleitet wird. Das sorgt an der Auffahrt Othmarschen für lange Staus, besonders gefährlich wird es aber für eine ganz bestimmte Gruppe. Die Polizei kündigt jetzt eine neue Maßnahme an.