Statt Unwetter: Jetzt kommt die Hitzewarnung für Hamburg!

Die vergangenen Tage waren zwar überwiegend trüb – doch nun setzt sich der Sommer in Hamburg wieder durch. Statt vor Unwettern warnt der Deutsche Wetterdienst jetzt vor Hitze.

Der Samstag startet zunächst heiter, doch im Laufe des Tages ziehen von der Nordsee her vermehrt Wolken auf – begleitet von teils schauerartigem Regen, der auch gewittrig sein kann. Gleichzeitig steigt die Temperatur deutlich: Für Hamburg und einen Großteil des Nordens gilt eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Hamburg werden bis zu 30 Grad erwartet.

Wetter am Sonntag in Hamburg trocken und warm

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost und dreht später auf Südwest bis West. Die letzten Schauer und Gewitter ziehen in der Nacht zu Sonntag in Richtung Nordosten ab, es bleibt größtenteils gering bewölkt oder klar und trocken. Die Temperatur sinkt auf 15 Grad.

Am Sonntag erwartet Hamburg ein heiterer Tag mit zeitweise wechselnder Bewölkung. Es bleibt größtenteils trocken, die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer heißere Sommer: Was das für uns bedeutet

In der Nacht zum Montag bleibt es gering bewölkt oder klar, örtlich kann sich Nebel bilden. Es bleibt niederschlagsfrei, die Temperatur sinkt auf 13 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West.

Wetter in Hamburg: Wochenstart wird heiter

Wie schon am Sonntag steht Hamburg am Montag ein heiterer Tag mit zeitweise wolkigen Abschnitten bevor. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht zum Dienstag bleibt es gering bewölkt, zeitweise klar und niederschlagsfrei. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach.