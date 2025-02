Der Hamburger Hauptbahnhof platzt bereits heute aus allen Nähten, täglich drängen sich Zehntausende durch die überfüllten Gänge – und in der Zukunft wird mit noch mehr Fahrgästen gerechnet. Ein geplanter S-Bahn-Tunnel sollte Abhilfe schaffen, doch das Milliarden-Projekt hat sich in eine Hängepartie verwandelt. Am Mittwoch hat die Linke deshalb eine Studie mit einer aus ihrer Sicht viel besseren Alternative präsentiert: Einen Tunnel, der nicht nur den Hauptbahnhof, sondern auch Hamburgs vernachlässigten Süden unter der Elbe hindurch besser anbinden würde.