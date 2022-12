Für zwei Frauen verwandelt sich ein Wellness-Tag in einen Albtraum: Sie erwarten eine Rückenmassage – und werden sexuell missbraucht. Masseur Sammy A. (37) muss sich seit Montag vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.

Wer sich massieren lässt, gibt sich in die Hände einer fremden Person. Dafür braucht es Überwindung und Vertrauen. Der Masseur Sammy A. (37, Name von der Redaktion geändert) soll diese besondere Situation missbraucht haben, um sich an zwei Frauen zu vergehen.

Der Angeklagte, randlose Brille und Dutt, will sich zu den Vorwürfen äußern, bestreitet aber die Taten. Während des Prozesses folgt er aufmerksam den Worten seines Übersetzers und macht sich zwischendurch Notizen.

Handlung war besonders „erniedrigend“

Der erste Fall, den die Staatsanwältin vorträgt, ist besonders widerwärtig: Der Masseur, verheiratet und wohnhaft in Buchholz in der Nordheide, soll Selina T. (Name geändert) am 21. Dezember zwischen 17.40 Uhr und 19.15 Uhr vergewaltigt haben. Der Angeklagte habe die Frau mit seiner Übergriffigkeit überrumpelt, die Handlung sei in besonderem Maße „erniedrigend“ gewesen sei, heißt es in der Anklage. Während Selina T. auf dem Bauch lag, soll Sammy A. ihr plötzlich einen Finger anal und mindestens einen Finger vaginal eingeführt haben. Von seiner Handlung völlig überrascht, konnte sie das Eindringen nicht mehr verhindern.

Nach der Tat blieben nicht nur der Schock, sondern auch die Schmerzen. Noch Tage nach dem Übergriff soll die Frau zudem immer wieder Blutungen im Analbereich gehabt haben.

Hamburg: Masseur wegen sexualisierter Gewalt angeklagt

Auch Maria M. (Name geändert) soll Opfer des Masseurs geworden sein – ebenfalls in jenem Spa in Billstedt. Laut Anklage sei sie am 10. Januar 2020 wegen Nacken- und Schulterproblemen zu Sammy A. in die Behandlung gekommen. Doch anstatt seinen Job zu machen, soll er sie zunächst gefragt haben, warum eine schöne Frau wie sie keinen Mann habe.

Anschließend habe er ihr, laut Anklage, die Unterhose halb herunter gezogen und angefangen, ihren Po zu massieren. Sie forderte ihn auf, das zu lassen und verwies auf ihren Nacken – doch er machte weiter, zog die Unterhose vollends herunter und legte seine Hand obendrein auf ihren Schambereich. Maria M. sei geschockt, verletzt und verängstigt gewesen, so die Staatsanwältin.

Sammy A. will sich äußern, sagt sein Verteidiger. Doch er bestreite die Vorwürfe, es habe keine sexuellen Handlungen gegeben. Der Prozess wird fortgesetzt.