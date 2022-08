Statt aus Hamburg: „Tagesthemen“ senden aus dem Kriegsgebiet

An diesem Mittwoch ist es ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die „Tagesthemen“ der ARD verlassen daher für einen Abend das Studio in Hamburg und senden live aus Kiew.

Moderatorin Caren Miosga meldet sich ab 22.15 Uhr live aus der ukrainischen Hauptstadt, wie der zuständige NDR mitteilt. Der 24. August sei ein besonderer Tag, denn einerseits dauere der Angriffskrieg bereits sechs Monate und zugleich sei der Unabhängigkeitstag der Ukraine von der Sowjetunion (24. August 1991).

ARD: Carmen Miosga moderiert „Tagesthemen“ aus Kiew

Miosga hat laut ARD in den vergangenen Tagen mit Ukrainerinnen und Ukrainern über ihr Leben und das Überleben im Krieg gesprochen, auf einer Reportage-Reise gemeinsam mit WDR-Reporter Vassili Golod. Es ging demnach von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Lwiw, über Tscherniwzi bis nach Kiew.

Weitere Drehorte waren Butscha, Moschtschun und Irpin. Die einwöchige Reise ende an diesem Mittwoch. Die Reportagen zeigt die ARD unter anderem über die Social Media-Kanäle der „Tagesschau“ sowie in mehreren TV-Sendungen.

Außerdem stellt sich Vitali Klitschko den Fragen der „Tagesschau“-Zuschauer:innen, teilte der NDR weiter mit. Der Bürgermeister von Kiew ist am Dienstagnachmittag (15 Uhr) zu Gast in einem Livestream der Nachrichtensendung, der über Facebook, YouTube und den TV-Kanal tagesschau24 gezeigt wird. (dpa/fbo)