Station wird umgebaut: Hier verschwinden die bekanntesten Bahnhofssäulen der Stadt

Fast jeder Hamburger kennt die S-Bahn-Station an der Reeperbahn mit den markanten, bunten Kacheln an den Wänden. Dieser Retro-Look ist jedoch bald Vergangenheit, denn die Umbauarbeiten an der S-Bahn-Station sind in vollem Gange. Sie sind Teil des Bauprojekts „Modernisierung der Hamburger Tunnelstationen“ der Deutschen Bahn. Tschüs, ihr rot-blauen Säulen!

Schon im Februar 2018 wurde mit den Arbeiten an der Reeperbahn-Station begonnen. Mittlerweile sind fast alle bunten Kacheln von den Wänden entfernt. Nur an den Stützpfeilern, die schon fast komplett von weißen Wänden umhüllt sind, kann man noch einen Blick auf die knallroten Kacheln werfen.

„Die Wandbeläge der Stützen werden aktuell erneuert“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf MOPO-Nachfrage. Doch das ist nur ein kleiner Teil der umfangreichen Modernisierungsarbeiten an der Kult-Station.

Hinter der neuen Fassade sind noch die alten roten Kacheln an den Stützpfeilern zu erkennen. Quandt Foto:

„Am Bahnhof Reeperbahn wurde bereits der Bodenbelag auf den Bahnsteigen und in den Verteilerebenen erneuert“, sagt die Sprecherin. „Die Wände an Gleis 1 und 2 wurden abgebrochen und neu gestrichen.“



So soll die Station Reeperbahn in Zukunft aussehen. (Visualisierung) Deutsche Bahn Foto:

Aktuell sehen die Fahrgäste dort nur eine schwarze Wand, das wird sich noch ändern. Wie auf den Visualisierung zu erkennen ist, werden bald mehrere Bildschirme und ein blumiges Dekor die Wand zieren.

Reeperbahn in Hamburg: Neue digitale Werbeflächen werden installiert

Das bestätigt auch die Bahn-Sprecherin: „Es werden dort neue digitale Werbeflächen installiert. Zudem werden auch die Verteiler- und Zwischenebenen modernisiert.“ Von dem alten Look wird am Ende jedenfalls nichts übrig bleiben. Laut der Sprecherin sollen die Wände an die jeweilige städtische Umgebung angepasst und die „Farbigkeit an die momentan vorhandene Gestaltung angelehnt werden.“



Reeperbahn-Station in Hamburg: Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Spätestens dann wird die Bahn-Station, wie auch viele andere Stationen in Hamburg, nicht mehr wieder zu erkennen sein.



Video: Neue Bahnlinie für Hamburgs Osten wird gebaut

Insgesamt investiert die Deutsche Bahn rund 48 Millionen Euro in die Umwandlung der Hamburger S-Bahnhöfe. Auch die Stationen in Altona (Königsstraße), am Jungfernstieg, an der Stadthausbrücke und an den Landungsbrücken werden beziehungsweise wurden schon umgewandelt.

An den Orten soll dann ein „moderneres und helles Erscheinungsbild“ vorherrschen. Die wesentlichen Arbeiten an allen Stationen sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein. (maw)