Start-ups – das sind junge Unternehmen, die mit einer neuartigen Geschäftsidee auf den Markt drängen. Dort, wo viele von ihnen gegründet werden, gelten die wirtschaftlichen Bedingungen als günstig und der Standort als innovativ. Hamburg zählt in absoluten Gründungszahlen zur Spitze in Deutschland – nach Berlin und München. Doch im Pro-Kopf-Ranking schafft es die Hansestadt, nach Einwohnern immerhin die zweitgrößte deutsche Stadt, nicht mal in die Top 3. Im Vergleich mit kleineren Städten droht Hamburg alt auszusehen.