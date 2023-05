Das wird laut: Hamburgs Flughafen-Pisten müssen jetzt saniert werden

Die Start- und Landebahnen am Hamburger Flughafen werden saniert und bekommen neue Deckschichten. Los geht es mit der Piste Niendorf/Langenhorn. Dafür werden zunächst vom 31. Mai bis zum 28. Juni alle Flüge über die Piste Alsterdorf/Norderstedt umgeleitet. Der Flughafen kündigt schon mal an, dass es nachts laut werden kann.



Im Juni starten und landen alle Flüge am Hamburger Flughafen über die Piste Alsterdorf/Norderstedt. Grund dafür sind Bauarbeiten vom 31. Mai bis zum 28. Juni, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dabei sollen die obersten Schichten der Start- und Landebahn Niendorf/Langenhorn erneuert werden. „So bleiben die Pisten sicher nutzbar für den Flugbetrieb – das hat oberste Priorität am Flughafen Hamburg“, sagte Martin Borstelmann, Projektleiter am Hamburg Airport.

Flughafen Hamburg: Sperrungen im Mai und Juli

Auch am Kreuzungspunkt der beiden Bahnen muss gearbeitet werden. Da dafür tagsüber der gesamte Flugbetrieb eingestellt werden müsste, werden Nachtarbeiten notwendig sein, wie der Flughafen weiter mitteilte.

Auf die Sperrung im Juni folgt eine weitere vom 3. bis 7. Juli. Grund dafür sind Erhaltungsmaßnahmen an der Bahn über Norderstedt/Alsterdorf. Auch hier werden Nachtarbeiten notwendig sein.

Airport Hamburg: Nachtarbeiten mit Lärm verbunden

Dabei kann es laut Flughafen zeitweise zu einem erhöhten Geräuschpegel kommen, insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung von Asphaltbelägen. Für die Nachtarbeiten liegt eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde vor, die unter anderem klare Vorgaben zu den erlaubten Arbeiten und zum Lärmschutz beinhaltet. Der Flughafen hält alle Informationen online bereit.

Voraussichtlich vom 30. August bis zum 27. September fliegen alle Flugzeuge über Niendorf und Langhorn, wenn die zweite Start- und Landebahn erneuert wird. (san/aboe)