Start in den Active City Summer 2023 – Sei dabei!

Bis zum 30. September ist der Sportkalender des Active City Summer 2023 prall gefüllt. Drei Monate lang können alle Hamburger*innen weit über 4.000 Kursstunden von über 50 Sportvereinen in ganz Hamburg ausprobieren.

Im Active City Summer präsentiert sich die große Vielfalt der Hamburger Sportangebote zum Mitmachen. Da ist für jede*n etwas dabei: Neben klassischen Ballsportarten und Laufkursen in allen Intensitäten, können Interessierte die aktuellen Fitnesstrends, alle erdenklichen Yoga-Stile, Tanzkurse in vielen Stilrichtungen, Selbstverteidigung und Kampfsport in allen Facetten kennenlernen. Dabei gibt es Angebote für wirklich jedes Alter: Von den „Windelflitzern“ bis zum Kurs „Fit bis 100“. Wer also Lust hat, neue Sportarten auszuprobieren und neue Leute sowie Vereine kennenzulernen, sucht sich sein Angebot einfach im Kursplan unter activecitysummer.de aus (selektierbar nach Datum, Bezirken und Sportarten).

Beim Active City Summer ist für jeden etwas dabei. SPORTPLATZ GmbH / Active City Summer

Sportvereine können ihre Angebote noch im gesamten Sommer online stellen. Am Ende werden zudem die „Aktivsten Vereine“ prämiert. Die Sparda-Bank Hamburg spendet für die Top 3 insgesamt 3.000 Euro (1. Platz = 1.500 Euro, 2. Platz 1.000 Euro und 3. Platz 500 Euro. Seit 2018 ist der Active City Summer fester Bestandteil der Active City Hamburg, bei dem der Freizeit-, Breiten- und Vereinssport im Mittelpunkt steht und die Vielfalt des Hamburger Sportes abbildet.