Start für Sanierung: Beliebter Badesee in Hamburg bekommt endlich eine Kur

Billstedt –

Planschen war im Sommer zuletzt kein Vergnügen mehr – der Öjendorfer See hatte regelmäßig ein Blaualgen-Problem. Der Bezirk Hamburg-Mitte hat die Sanierung des Sees schon 2018 beschlossen. Was fehlte, war ein Spezialboot für die Arbeiten. In diesem Sommer kann es endlich losgehen.

Das Boot ist eingetroffen und kann mit den Arbeiten beginnen, dies berichtet der „NDR„. Es solle auf rund 25 Hektar in 1,5 Metern Tiefe den See aufräumen. Die Sanierungsarbeiten würden insgesamt etwa 40.000 Euro kosten.

Hamburg: Öjendorfer See erhält endlich eine Sanierung

Bereits im vergangenen Sommer hätten die Arbeiten beginnen sollen, doch damals habe man keine Firma mit der entsprechenden Ausrüstung finden können. Nach Angaben des „NDR“ werde nun am südlichen Badestrand eine Baustelle für etwa zweieinhalb Wochen errichtet. Während dieser Zeit dürfen Besucher weiterhin die Badestellen nutzen. (mp)