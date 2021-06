Stars im Hamburger Hafen: Diese Kultur-Kracher stehen im „Cruise Inn“ an

Hamburgs Kultursommer geht in die letzte Runde: Trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie haben es die Veranstalter des „Cruise Inn“ geschafft, mit einem entsprechenden Hygienekonzept nochmal einige Open-Air-Highlights im September nach Hamburg zu holen. Und es gibt noch Tickets!

Beim „Cruise Inn“ geht es in die Verlängerung: Das bisher als Autokino- und Kulturfläche bespielte Areal am Cruise Center Steinwerder macht seit dem 15. August mit neuem Konzept weiter. Für je 1000 Besucher ist auf den bestuhlten Open Air-Veranstaltungen am Hafen Platz – auch im September noch.

Open-Air am Hafen: Die Kulturhighlights des „Cruise Inn“ im September

Bereits seit knapp zwei Wochen läuft das neue Konzept: Die 154 Quadratmeter große Bühne an der Spitze der geräumigen Parkflächen ist geblieben, nur die Kinoleinwand wurde durch zwei LED-Wings ersetzt. Statt Autokino setzen die Veranstalter auf ein Programm aus Konzerten, Comedy und Shows unter freiem Himmel. Und es gibt noch eine Neuerung: Jetzt stehen auch zwei Foodtrucks bereit, die warme Speisen anbieten.

Für die Sicherheit der Besucher ist ebenfalls gesorgt: Auf dem gesamten Gelände – ausgenommen des eigenen Sitzplatzes – ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch die Abstandsregel gilt natürlich weiterhin. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem „Cruise Inn“ in die Verlängerung gehen. Das Feedback der Besucher aus den ersten Wochen treibt uns an. Wir merken, wie sehr die Menschen sich in dieser Zeit nach Kultur, Abwechslung und einem Stück Normalität sehnen“, sagt Morgenwelt-Geschäftsführer Björn Hansen.

Open-Air-Veranstaltungen am Hamburger Hafen: Das sind die Termine

Im September startet das Programm mit Airbeat One und Head Hunterz am 4. September und der Band Meute am 5. September. Außerdem bestätigt sind Helge Schneider am 09. September, Loikaemie und Harbour Rebels am 12. September und Die Pochers hier! am 13. September. Stand-Up-Comedian Markus Krebs ist am 14. September zu Gast, gefolgt von Element of Crime am 17. September. Den Abschluss macht Felix Lobrecht mit gleich drei Shows am 21., 22. und 23. September. Auch am kommenden Montag, den 31. August, gibt es noch ein Highlight: Milow kommt für ein Open-Air-Konzert nach Hamburg. Die MOPO verlost 3 x 2 Tickets. Zum Gewinnspiel geht es hier.

Ein Euro pro Ticket fließt an die Clubstiftung Hamburg zur Unterstützung der Hamburger Clubkultur, um diese durch die Krise hinweg zu retten und die kulturelle Vielfalt in der Hansestadt zu erhalten. Tickets sind nur online im Vorverkauf unter www.cruise-inn.de zu erwerben. (mhö)