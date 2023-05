Starkregen und Hagel: Wetter in Hamburg wird ungemütlich

Das Wetter in Hamburg und im Norden wird wieder ungemütlicher!

Nachdem sich der Frühling in Norddeutschland am Himmelfahrtswochenende von seiner sonnigen und trockenen Seite gezeigt hat, wird es am Start der Woche wieder kühler und nass.

Für Hamburg und Schleswig-Holstein sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Montagnachmittag Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter voraus. Gebietsweise kann es zu Gewittern, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel kommen.

Außerdem erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 16 und 28 Grad. Am Dienstagmittag sollen sich die Gewitter wieder langsam auflösen. Hier werden tagsüber Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erwartet. Erst gegen Anfang der nächsten Woche sollen die Temperaturen wieder steigen. (mp/dpa)