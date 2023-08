Starkregen in Hamburg: Rückhaltebecken droht überzulaufen und U-Bahn zu fluten

Aufgrund des Starkregens am Montagabend in Hamburg drohte neben dem Bach Berner Au auch das Wasserrückhaltebecken in der Nähe der U-Bahnstation Oldenfelde überzulaufen. Bis spät in die Nacht war die Feuerwehr damit beschäftigt, die Wassermassen abzupumpen.

Gegen 18 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) zu dem sich immer weiter füllenden Rückhaltebecken an der Straße „Am Knill“ aus. Der Bach Berner Au war wegen des starken Niederschlags zu einem reißenden Fluss geworden, angrenzende Parkbänke und Wege rund herum waren geflutet. Die Retter befürchteten, dass die Wassermassen auch in die U-Bahnstation Oldenfelde laufen und diese ebenfalls fluten könnten.

Mit großen Pumpen gingen die Einsatzkräfte gegen die Wassermassen an und pumpten bis fast vier Uhr in der Nacht in die Abwasserkanalisation ab. Laut Feuerwehr ist das Wasser in dem Bereich nun wieder weitestgehend auf normalem Stand, die Lage aber dennoch angespannt. (alp)