Unwetter in Hamburg: Festival muss abgebrochen werden – Überflutungen im Norden

Nach dem herrlichen Sommerwetter wurde es ungemütlich: Seit dem späten Sonntagnachmittag regnet und donnert es in Hamburg und in weiten Teilen des Nordens. Zwar gab es bis zum Sonntagabend noch keine gravierenden Einsätze für die Hamburger Feuerwehr, dennoch hatte das Unwetter Auswirkungen. Im Umland war der Starkregen folgenreicher. Besonders betroffen: Quickborn.

Die wohl ärgerlichste Folge hatte das Unwetter im Hamburger Stadtgebiet für Festivalbesucher in Wilhelmsburg: Das Habitat-Festival, das schon das ganze Wochenende läuft und eigentlich bis 22 Uhr gehen sollte, wurde um 18 Uhr abgebrochen. Das bestätigte die Feuerwehr der MOPO.

Ansonsten war die Einsatzlage in Hamburg am Abend ruhig: Drei wetterbedingte Einsätze hatte die Hamburger Feuerwehr bis etwa 19.15 Uhr zu vermelden.

Unwetter: Überflutungen im Kreis Pinneberg

Deutlich folgenreicher war der Starkregen im Kreis Pinneberg, besonders in Quickborn: Dort zog laut Feuerwehr ab 17 Uhr ein Gewitter mit viel Regen und starkem Wind auf. „Innerhalb kurzer Zeit wurden zahlreiche Straßen überflutet und Keller sowie eine Tiefgarage liefen voll“, teilte die Feuerwehr mit, die mehr als 150 Mal alarmiert wurde.

Die Ellerauer Straße in Quickborn unter Wasser. Florian Sprenger / Westküsten-News Die Ellerauer Straße in Quickborn unter Wasser.

Mehrmals seien die Retter im Einsatz gewesen, weil Menschen vorübergehend vom Wasser eingeschlossen worden seien. Außerdem sei es nach einem Wasserschaden zu Brandgeruch an einem Gebäude gekommen. Ob es Verletzte gebe, sei derzeit noch unklar.

„Aktuell sind mehr als 100 Einsatzstellen offen“, hieß es am Sonntagabend. Und weiter: „Die Einsatzkräfte werden anhand ihrer Priorität von der Technischen Einsatzleitung an die Einsatzkräfte zugeteilt.“

Unwetter im Kreis Harburg

Unwetter auch im Kreis Harburg: In Tostedt wurde beispielsweise der Bahnhofsvorplatz überflutet. Fahrräder und Busse fuhren durch das knöcheltiefe Wasser, berichrtete ein Reporter vor Ort. Nach einiger Zeit liefen die Wassermassen wieder ab.

Der Tostedter Bahnhofsvorplatz wurde von Wassermassen überflutet. JOTO Der Tostedter Bahnhofsvorplatz wurde von Wassermassen überflutet.

Laut Anwohnern wurden vor fast drei Wochen bei Starkregen auch die Gleise des Tostedter Bahnhofs überflutet, was aktuell jedoch nicht der Fall ist.

Hamburg und Norden: Unwetter-Warnung vom Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Sonntagabend eine Unwetter-Warnung für Hamburg herausgegeben. Gewarnt wurde vor schwerem Gewitter mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 75 Kilometer pro Stunde (Stärke 9 auf der Beaufort-Skala), heftigem Starkregen (Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter/Quadratmeter pro Stunde) und Hagel.

Im Kreis Pinneberg und im Kreis Stormarn wurde vom DWD sogar vor Böen mit Geschwindigkeiten um 110 Kilometer pro Stunde (Stärke 11 auf der Beaufort-Skala) gewarnt.

Wetter: Schauer am Montagvormittag

Auch in der Nacht zum Montag kann es laut DWD Gewitter und Starkregen geben – der soll aber in der zweiten Nachthälfte über die Ostsee abziehen.

Am Montag wird sind am Vormittag Schauer möglich, am Nachmittag soll es trocken bleiben. Sommerlich heiß ist es dann aber nicht mehr – die Temperaturen fallen auf 20 bis 23 Grad. (prei/due)