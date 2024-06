Starkoch Tim Mälzer lieferte den Gewinn persönlich an die Tür

Sie verfolgen regelmäßig seine TV-Sendungen und sind große Fans des Starkochs. Auch in seiner „Bullerei“ kehren Mona Levermann und ihr Partner Christian gerne ein. Umso gelungener war die Überraschung, als Tim Mälzer persönlich an der Tür klingelte, um die Gewinnerin des REWE Lieferservice-Gewinnspiels mit einem persönlich zusammengestellten Einkauf sowie einem Gutschein für den REWE Lieferservice im Wert von 200 Euro zu überraschen. Und nicht nur das…

Denn während Tim gemeinsam mit Lieferservice-Schichtleiter Marvin die Liefertüten packte, entstand aus seiner Begeisterung für die frischen Zutaten die spontane Idee, die glückliche Gewinnerin auch noch mit etwas Leckerem zu bekochen. So ging es also mit prall gefüllten Mehrwegtüten voller frischer Lebensmittel und Tims REWE Geheimzutaten in Richtung Wandsbek, wo die Krankenschwester und ihr Partner, beide arbeiten im Bundeswehrkrankenhaus, leben.

Nicht jedoch, ohne vorher noch einmal einen Blick in den Tiefkühlbereich des REWE Lieferservice zu werfen, denn Tim musste sich erst noch von der ordnungsgemäßen Lagerung seiner eigenen Eissorten überzeugen. Und selbstverständlich sollte auch der Kochprofi noch etwas lernen: Während Marvin ihn in die Details der Kommissionierung einführte, bekam er von Fahrerin Sharon eine Einweisung in die vorschriftsgemäße Beladung und Kontrolle des E-Lieferfahrzeugs.

Mona und Christian konnten es kaum fassen, als Tim gemeinsam mit REWE Lieferservice-Fahrerin Sharon im Eingang stand. Noch größer war die Freude, als der Starkoch sich die Küchen zeigen ließ und gleich Hand anlegte: Gemeinsam mit Christian ging es ans Kochen: frisches Shakshuka à la Tim, das sich Mona, Christian und auch Lieferservice-Fahrerin Sharon schmecken ließen.

Die REWE Geheimzutat

„Foodies“ schwören auf Tim Mälzers tolle Rezepte. Jetzt macht der Starkoch mit der REWE Geheimzutat das Kochen noch einfacher, indem er seinen Hobby-Kollegen einen großen Teil der Arbeit bereits im Vorfeld abnimmt. Das spart Zeit und gibt einem das gute Gefühl, zu wissen, dass man immer alles im Griff hat. Denn wo Tim Mälzer draufsteht, ist garantiert auch lecker drin.

„Unsere Geheimzutaten dienen im Grunde als Basis für Gerichte, denen man noch individuell und nach persönlicher Vorliebe eine ganz eigene Geschmacksnote verleihen kann. Ich betrachte die Produkte daher als eine Art Türöffner zur Frischeküche: Die Gerichte sind schneller zubereitet und schmecken dennoch frisch und lecker“, sagt Tim Mälzer.

So funktioniert der REWE Lieferservice

Schritt 1: Bestellung aufgeben

Per App oder auf rewe.de/shop können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Mehr als 15.000 Produkte stehen rund um die Uhr zur Auswahl. Zum Schluss kann der Besteller einen Wunschtermin für die Lieferung bestimmen.

Schritt 2: Persönliche Kontrolle

Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird.

Schritt 3: Frische Lieferung

Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an. Egal, ob es sich um frische, trockene oder tiefgekühlte Ware handelt.

Schritt 4: Pünktliche Lieferung zum Wunschtermin an die Wohnungstür

Ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen – die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür. Das Schleppen entfällt also in jedem Fall.

Praktischer Einkaufshelfer

Favoriten speichern und der Einkauf ist schnell erledigt

Beim REWE Lieferservice bekommen Kunden mehr als 15.000 Produkte. Vom frischen Salat über tiefgekühlten Fisch bis hin zu Drogerieartikeln wie beispielsweise Zahnpasta oder Windeln.

Über die Funktion “Meine Produkte” sind alle bereits gekauften Produkte an einem Ort einsehbar und wer öfter das Gleiche kauft, kann seine Lieblingsprodukte als Favoriten für den nächsten Einkauf speichern. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro. Auch die Lieferfahrer helfen beim Einkauf: Sie bringen nicht nur die Produkte zum Kunden, sondern nehmen sogar Pfand wieder mit.