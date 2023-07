Starke Hitze! Wetterdienst gibt amtliche Warnmeldung für Hamburg raus

Es wird heiß in Hamburg: Bereits am Samstag sind Temperaturen über 30 Grad drin – und das Thermometer steigt weiter. Für Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnmeldung herausgegeben.

„Am Sonntag wird eine starke Wärmebelastung erwartet“, heißt es in der Warnmeldung. Es sei „mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hamburg zu rechnen.“

Live-Prognose: So wird das Wetter in Hamburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor den Gefahren des warmen Wetters: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen“, heißt es. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonntag mit Temperaturen von bis zu 34 Grad in Hamburg. Die Warnmeldung gilt am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. (mp)