Star-DJ beklagt „absurde Preise“ für Festivals und Konzerte

Der deutsche Star-DJ Alle Farben klagt über Preise für Konzerte, betont aber gleichzeitig, dass diese oft gerechtfertigt seien.

Alle Farben mit bürgerlichen Namen Frans Zimmer erzählt im Interview mit Radio Hamburg, dass die Ticketverkäufe stark zurückgehen und er sich deswegen momentan keine Tour vorstellen könnte: „Es ist wenig Sicherheit da, denn es gibt nicht mehr so viel Ticketverkäufe. Das ist ein ganz großes Problem, das haben gerade sehr viele Künstler ob Nico Santos und Co. Alle haben mit (Hallen-)Touren Probleme – bis auf die ganz Großen wie Apache, Ed Sheeran oder Taylor Swift. Sobald du aber nicht mehr in den Größen denkst, ist es schwer. Viele haben verschoben.“

Kosten für Konzerte enorm: Sowohl für Künstler als auch Besucher

Auch bei Festivals merke man, dass der Ansturm zurückgehe und Menschen sich nur eher noch eins pro Jahr gönnen, aber dafür große, so Zimmer. Für Alle Farben kein Problem, denn er tritt sowieso auf großen Festivals auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Sind sie ein Paar? NFL-Profi äußert sich zu Gerüchten um Taylor Swift

Ticketpreise seien absurd hoch, aber gerechtfertigt, denn die Kosten für die Durchführung von Konzerten steigt, findet Frans Zimmer: „Wenn es eine zweitausender Location ist und es dann 40 bis 60 Euro kostet, dann verdient der Künstler daran eventuell sogar gar nichts. Daher ist es nicht so absurd mit den Ticketpreisen, denn die Kosten dahinter sind enorm. Da wird dann überall gedrückt, Vorbands kriegen teilweise keine Kohle, das ist alles nicht so geil.“ (mp)