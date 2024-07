Einen Treffpunkt in ihrem Stadtteil zu haben – das war jahrelang der Wunsch vieler Groß Borsteler. Im Februar eröffnete dann das langerwartete Kulturcafé im Stavenhagenhaus in der Frustbergstraße – musste aber bereits Anfang März aufgrund einer Nachbarschaftsklage wieder schließen. Seitdem war es still geworden, im Hintergrund liefen viele Gespräche. Jetzt gibt es eine bittere Nachricht, die Gastronomin Alexandra Lübeck fassungslos macht. Was ist genau passiert?