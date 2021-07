Stadtreinigung ist machtlos: Illegales Müllabladen nervt Hamburger Mieter

Steilshoop –

Die Mieter sind genervt: Immer wieder wird dieser private Müllplatz von Unbekannten als Ablageort für ihren Sperrmüll missbraucht. Nun reagiert der Eigentümer.

Am Cesar-Klein-Ring in Steilshoop türmen sich immer wieder die Sperrmüllberge – kein schöner Anblick für die Anwohner. Um dem illegalen Abladen von Sperrmüll in fremden Mülltonnen Einhalt zu gebieten, möchte die Vonovia (Eigentümer der Mietshäuser) nun Maßnahmen ergreifen.

Hamburger Mieter genervt: Immer wieder Probleme mit dem Müll

In den nächsten Wochen soll die Tür am Müllplatz erneuert und von Straßenseite aus abgeschlossen werden. So wolle man fremde Personen abschrecken, damit diese nicht weiter ihren Müll auf dem Grundstück abladen. Auch die Tür, die die Mieterinnen und Mieter verwenden, soll repariert werden, damit sie richtig ins Schloss fällt.

Als sich die MOPO am Mittwoch ein Bild von der Situation machte, waren zwar die Müllberge verschwunden, dafür lehnt nun eine alte Matratze im Regen am Zaun. Standardmäßig gibt es einmal die Woche eine Sonderreinigung des Müllplatzes – zweimal in der Woche kommt der Sperrmülldienst.

Darüber hinaus räumen die Objektbetreuer regelmäßig den Müll weg, erklärt Vonovia. „Leider sammelt sich nach nur wenigen Stunden wieder neuer Müll an“, beklagt auch eine Sprecherin der Vonovia.

Müll in fremden Tonnen entsorgen: Die Stadtreinigung ist machtlos

Man werde deswegen zusätzlich einen neuen Absperrpfosten aufstellen, damit unbefugte Personen nicht mehr auf den Hof fahren können. Die Stadtreinigung erklärte auf Anfrage der MOPO, dass sie bei Fällen von illegalem Müllabladen in fremde Tonnen nicht eingreifen könne. Da es sich in solchen Fällen um Privatgrund handle, sei die Stadtreinigung nicht zuständig.

Die Vonovia hofft indes auf Hinweise der Bewohnerinnen und Bewohner, damit dem illegalen Müllabladen ein Ende gesetzt werden kann. (hb)