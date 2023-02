Die Nutzung geht zurück, doch der Ausbau geht weiter: Hamburg wird bald über 100 neue Stadtrad-Stationen dazubekommen. Die CDU äußert Kritik am Senat.

Natürlich, das StadtRad und der Stationsausbau in der Stadt seien eine gute Sache, befindet der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Richard Seelmaecker. Aber, dass die Nutzungszahlen auch ohne Corona zurückgehen, sei nicht zu akzeptieren. „SPD und Grüne müssen allerdings pragmatischer werden und ihre Ideologie über Bord werfen, wenn wir das System weiter verbessern wollen.“

Hamburg: Nutzer-Rekord von 2016 konnte nicht mehr erreicht werden

Die Einführung des StadtRad-Systems in Hamburg gilt allgemeinhin als großer Erfolg. Doch in den vergangenen Jahren gingen die Nutzerzahlen zurück. Schon vor Corona wurde die Rekordzahl von knapp über 3 Millionen Fahrten im Jahr 2016 in den Jahren danach nicht mehr erreicht. Allerdings sind die jährlichen Zahlen auch stark von Einzelfaktoren wie Wetter oder Wartungen abhängig. Die Konkurrenz durch die Zunahme von E-Scootern, Car-Sharing, Moia und Co. spielt auch eine Rolle.

Die StadtRad-Bilanz der vergangenen Jahre. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Tageswerte wurde berücksichtigt, dass das System in den Jahren 2009 (Systemstart im Juli), 2019 (Systemstart im Februar) und 2021 (noch) nicht 365 Tage in Betrieb war. Die ab 2020 deutlich gesunkenen Werte sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen (Homeoffice, geringere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Schulschließungen, Geschäftsschließung, weniger bis kein Tourismus).

Das will Seelmaecker aber nicht als alleinige Erklärung gelten lassen. „Wir hatten schon zu Beginn der Corona-Krise einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, die ersten 90 Minuten Nutzung kostenfrei zu stellen (Anm. d. R. derzeit sind es 30 Minuten). Das wurde von SPD und Grünen leider abgelehnt. Auch unser Antrag aus der Bezirksversammlung Nord, Stadträder mit Kindersitzen auszustatten oder zumindest die Nutzung von Kindersitzen zu erlauben, haben SPD und Grüne abgelehnt. Die Ablehnungen haben dafür gesorgt, dass die Fahrradmiete weder familienfreundlicher noch sonst attraktiver wurde“, so der CDU-Politiker. Außerdem seien die Fahrräder zu häufig kaputt und nicht nutzbar.

Hamburg: Verkehrsbehörde blickt zuversichtlich in die Zukunft

Die Verkehrsbehörde hält dagegen, verweist darauf, dass der Saisonauftakt 2022 mit rund 7000 täglichen Fahrten sehr gut angelaufen sei. Durch die Pandemie sei die gesamte Mobilität zurückgegangen, deshalb seien die Zahlen zuletzt nur bedingt aussagekräftig. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hält das StadtRad weiterhin für einen wichtigen Baustein, um Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Rad zu bewegen.

„Das StadtRad ist bei Hamburgerinnen und Hamburgern ebenso wie bei unseren Gästen sehr beliebt und wir wollen das System auch in Zukunft fortsetzen und weiter ausbauen. Vor allem geht es uns darum, möglichst in ganz Hamburg gute Alternativen zum privaten PKW zu schaffen“, sagt er auf Nachfrage. Deshalb wolle man durch den Neubau von über 100 neuen StadtRad-Stationen (MOPO berichtete) bis Ende 2023 auch die Anbindung in der äußeren Stadt verbessern. (fkm)

Hamburg: Hier sollen neue StadtRad-Stationen entstehen: