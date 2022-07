Stadtbahn in Hamburg? Tschentscher mit klarer Meinung

Stadtbahn? Nein, danke! Für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommt eine Stadtbahn anstelle eines Ausbaus der U-Bahn weiterhin nicht in Frage.

Zum einen sei eine U-Bahn deutlich leistungsfähiger, zum anderen benötige man den oberirdischen Straßenraum für Autos, Fußgänger und Radfahrer, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei der „Langen Nacht der ,Zeit’”. Eine Straßenbahn sei auch nur so lange populär und attraktiv, wie man sie nicht baue. „Sobald man anfängt, eine Strecke zu planen, gibt es überall Protest”, erinnerte Tschentscher an die gescheiterten Stadtbahnpläne des schwarz-grünen Senats.

Peter Tschentscher: Stadtbahn ist altmodisch

„Der Straßenraum ist zu wertvoll, als dass wir ihn für solche (…) nicht leistungsfähigen und altmodischen Verkehrssysteme in Anspruch nehmen”, sagte er. Ein zuletzt von der Linken-Bürgerschaftsfraktion vorgelegtes Gutachten zu den Möglichkeiten einer Stadtbahn wies er zurück.

Das funktioniere nur theoretisch, aber niemals praktisch. „In eine schon bestehende enge Stadt lässt sich ein solches Straßenbahnnetz nicht ohne massiven Protest und unter erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Raum bauen.” (dpa)