Die Zeiten voller Kassen sind längst vorbei, der Bund muss sparen und Hamburg muss sparen. Trotzdem ließ die Stadt jetzt eine wichtige Frist verstreichen – was den Steuerzahler sieben Millionen Euro kosten wird. Die CDU hat die Verschwendung ans Licht gebracht. Es geht dabei um den geplanten Neubau der HPA-Zentrale in der HafenCity.

Anfang Dezember zog die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) die Bremse und verkündete, dass sie von einem teuren Neubau für die Unternehmenszentrale abrückt und stattdessen das ehemalige Unilever-Gebäude in der HafenCity (Am Strandkai 1) für 157 Millionen Euro erwerben wird. Ursprünglich wollte man am Lohsepark neu bauen, dort wo einmal Gruner+Jahr seine Verlagszentrale geplant hatte.

Unilever-Haus in HafenCity wird Zentrale der HPA

Die Entscheidung für das Unilever-Haus wurde damit begründet, dass dieser Ankauf günstiger sei, als neu zu bauen oder zu mieten. Unilever war 2020 in einen Neubau am Hopfenmarkt in der Altstadt gezogen.

Wie jetzt durch eine Senatsanfrage des CDU-Abgeordneten Thilo Kleibauer herauskommt, fiel die Entscheidung sehr spät – zu spät, um von Verträgen mit Architekten zurückzutreten, die Planungen für das Grundstück am Lohsepark erstellen sollten. So antwortet der Senat in der Anfrage: „Die Option zum Ankauf des Gebäudes ergab sich nach Ablauf des Rücktrittrechtes, sodass der HPA Kosten in Höhe von circa sieben Millionen Euro für den Erwerb der Planungsunterlagen entstanden sind.“

CDU sieht einen Fall von Hamburger Steuerverschwendung

„Hier wurden sieben Millionen Euro Steuergelder verschwendet“, sagt der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Thilo Kleibauer. „Das hätte man vermeiden können.“ Kleibauer zweifelt zudem an, ob es wirklich dieses 157-Millionen-Euro teure Gebäude in bester Lage sein muss. „Eine Verwaltung muss ja keinen Elbblick haben.“ Aus der Anfrage geht nämlich hervor, dass Alternativen nicht groß geprüft wurden. So heißt es auf seine Frage nach Alternativen für einen HPA-Standort vom Senat: „In tiefergehenden Prüfungen wurden als Alternativen ein Neubau auf dem Baufeld 76 (Grundstück Lohsepark, Anm. der Red.) sowie eine Verlängerung der Mietverträge in der Speicherstadt in Erwägung gezogen.“

Bislang residiert die Hafenverwaltung HPA in mehreren historischen Speichern am Zollkanal. Allerdings ist sie dort nur Mieterin. 2026 läuft der derzeitige Vertrag aus. Der jetzige Standort sei jedoch ineffizient und entspreche nicht mehr den Bedürfnissen. Die derzeit genutzten Räumlichkeiten in der historischen Speicherstadt werden laut HPA saniert und anschließend durch die Eigentümerin, die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), neu vermietet.