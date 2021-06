Stadt kauft Gebäude: Hamburg bekommt einen neuen Musikbunker!

Altona –

Die Finanzbehörde Hamburg hat dem Bund ein weiteres Grundstück inklusive Hochbunker abgekauft: an der Schomburgstraße in Altona. In den wuchtigen Mauern soll ein lebendiger Treffpunkt für die Nachbarschaft rund um den Walter-Möller-Park entstehen, inklusive Räumen für Künstler, Musiker und Kreative.

Gebaut wurde der ehemalige Luftschutzbunker Anfang der 1940er Jahre. Von 1968 an diente er als Zivilschutzbunker für einen möglichen Angriff im Kalten Krieg, seit 2008 hatte das mächtige Bauwerk inmitten des Parks keinen offiziellen Zweck mehr und war einer der letzten Hamburger Bunker, die noch dem Bund gehörten. Mit dem Verkauf besitzt Hamburg nun 24 der früheren Luftschutzräume.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zeigt sich erfreut: „Mit dem Erwerb des Bunkergrundstücks haben wir die Chance, es im Sinne der Stadt weiterzuentwickeln und Ideen aus dem Quartier aufzugreifen. Das Grundstück bietet sich an für vielfältige Gemeinbedarfsnutzungen, die sich viele Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung wünschen.“

Neben Kreativen und Musikern sollen auch soziale Projekte ihren Platz in dem Koloss finden.

Kultur im Hochbunker Altona

Auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) begrüßt den Kauf als „Chance, einen Ort zu schaffen, an dem sich „kulturelles und soziales Engagement entfalten kann“. (aps)