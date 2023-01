Der am häufigsten über die Schilleroper auf St. Pauli geschriebene Satz ist wohl: „Nichts passiert an der Schilleroper“. Das unter Denkmalschutz stehende Stahlgerüst ist seit etwa einem Jahr freigelegt, in der Mitte sichert eine Stützkonstruktion aus Metall das Skelett. Doch wieso geht es nicht weiter? Und was plant der Investor überhaupt unter der Kuppel? Die MOPO hakte nach.