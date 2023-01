Die Alpen sind ganz weit weg, doch trotzdem kann man in Hamburg Gipfel erklimmen – im Bunker an der Feldstraße (St. Pauli) geht es neuerdings hoch hinaus. Hier wird jetzt gebouldert! So nennt sich das Klettern ohne Seil und Gurt an künstlichen Felswänden in einer Höhe, von der man noch verletzungsfrei auf dicke Weichbodenmatten herunterspringen kann. Wir haben das neue Kraxelparadies ausprobiert. Die brandneue Boulderhalle im Bunker ist ein ambitioniertes Projekt auf 1600 Quadratmetern. Inmitten der Corona-Pandemie geplant und in der Rekordzeit von drei Monaten realisiert, musste die Halle schnellstmöglich öffnen, um die hohen Mietkosten wieder einzuspielen. Was Sie in der Halle erwartet: Jetzt lesen mit MOPO+ – vier Wochen lang zum Test-Preis von nur 99 Cent (jederzeit kündbar)!

Die Alpen sind ganz weit weg, doch trotzdem kann man in Hamburg Gipfel erklimmen – im Bunker an der Feldstraße (St. Pauli) geht es neuerdings hoch hinaus. Hier wird jetzt gebouldert! So nennt sich das Klettern ohne Seil und Gurt an künstlichen Felswänden in einer Höhe, von der man noch verletzungsfrei auf dicke Weichbodenmatten herunterspringen kann. MOPO-Reporter Julian Bertram hat das neue Kraxelparadies ausprobiert.

Ich schaue mich um: Links und rechts ragen Wände bis 4,80 Meter in die Höhe, darauf viele Griffe in allen möglichen Farben und Formen. Mit dem Aufstieg kennt man sich hier aus: Das „Urban Apes“ ist größter Anbieter von Boulder- und Kletterhallen in Norddeutschland. Im Bunker sind die Kletter-Experten in die Räume des ehemaligen Musik-Ladens „JustMusic“ im Erdgeschoss gezogen.

Die brandneue Boulderhalle im Bunker ist ein ambitioniertes Projekt auf 1600 Quadratmetern. Inmitten der Corona-Pandemie geplant und in der Rekordzeit von drei Monaten realisiert, musste die Halle schnellstmöglich öffnen, um die hohen Mietkosten wieder einzuspielen. Daher befindet sie sich noch in einer Soft-Launch-Phase. Aber das Klettern ist schon in vollem Umfang möglich.

Besonderes Highlight sind die hängenden Zapfen, die so nur in einem Bunker gebaut werden können. Neben einer orientalisch angehauchten Lounge entsteht gerade der Wellnessbereich mit zwei Saunen, einem Pool und einem Eisbad. In Planung ist außerdem ein Fitnessbereich mit Hanteln und Geräten sowie ein Parcours speziell für Kinder. Bereits 2011 verwirklichte Gründer Malte Weber mit seinen Freunden und Geschäftspartnern Lars Großkurth und Nick Mammel den Traum von einer eigenen Boulderhalle in Lübeck. Hallen von „Urban Apes“ gibt es mittlerweile an neun Standorten in Norddeutschland.

Aufstieg ist seine Passion: urban-apes-Mitgründer Malte Weber (41) kann seit seinem Strandurlaub in Thailand die Finger nicht mehr von den Felsen lassen. Patrick Sun Aufstieg ist seine Passion: „Urban Apes“-Mitgründer Malte Weber (41).

Für das Bouldern ist keinerlei Vorerfahrung nötig – selbst Kletter-Rookies wie ich können sich an die Wand wagen. Man braucht nur bequemes Sportzeug. Kletterschuhe gibt es vor Ort gegen eine kleine Leihgebühr. „Neben dem Körpereinsatz ist auch stets der Kopf gefragt“, sagt der 24-jährige Physikstudent Alex. Im Überhang hangelt er sich zielstrebig von Stein zu Stein. Als der finale Griff misslingt, rutscht er ab und muss abspringen.

Alex schüttelt seine Arme aus, streckt sich kurz. Er pirscht wie ein Tiger um die felsige Wand, überlegt kurz eine neue Strategie. Wieder bei Kräften krallt er sich fest in die Steine und beginnt von vorn: „Ich brauche das als körperlichen Ausgleich zum ganzen Lernen. Hier kann ich abschalten und komme raus aus dem Alltag. Für mich ist Bouldern wie ein körperliches Kreuzworträtsel.“

Mein Aufstieg geht eher holprig voran. Mehrfach stürze ich ab, weil ich immer wieder viel zu früh zu hoch hinaus will. Aber egal, ich falle ja weich. Ziemlich anstrengend ist es auch, bei mir läuft der Schweiß in Strömen.

Boulder – eine schweißtreibende Sportart

Jede Woche wird eines der insgesamt sechs Areale rundum erneuert. Das heißt, die Routensetzer machen sich an die Arbeit und entwerfen einen völlig neuen Parcours. Sie setzen die Steine um, verändern die Wandstruktur und damit auch die Abläufe. Kein leichtes Unterfangen, findet Malte Weber: „Das sind absolute Profis. Wenn die Planer ihren Entwurf vor Augen haben, sind die Griffe angelegt und Schrauben und Akkubohrer liegen schon griffbereit für die Routenbauer. Innerhalb eines Tages ist dann alles fertig.“ So gibt es alle sechs Wochen einen von Grund auf neuen Parcours.

Einzigartig: Hängende Zapfen zum Bouldern sind nur im Bunker möglich. Patrick Sun Einzigartig: Hängende Zapfen zum Bouldern sind nur im Bunker möglich.

Was mir gefällt: Anders als im Fitnessstudio trägt in der Boulderhalle niemand Kopfhörer. Anfänger oder Semiprofi, man kommt schnell ins Gespräch, hilft sich gegenseitig, zeigt einander, welchen Griff man wie setzen kann. Gründer Malte Weber weiß: „Im Schnitt bleiben die Boulderer zwischen zwei und drei Stunden im Bunker. Man kann sich in einer Stunde komplett auspowern, oder man geht es ruhiger an und trinkt zwischendurch einen Cappuccino mit Hafermilch. Oder man geht gleich in die Sauna.“

Boulderer Diego blickt mit Stolz auf die Route der Stufe sieben, die er gerade gemeistert hat. Eigentlich fühlt er sich im Bereich fünf bis sechs wohl. Der 29-Jährige kam über den Geburtstag eines Freundes zum Bouldern. „Früher war ich in Sport eine Niete. Mittlerweile gehe ich vier- bis fünfmal die Woche Bouldern. Das macht schon süchtig“, gesteht er herzhaft lachend.

Nach zwei Stunden Bouldern bin ich fix und fertig. Den Muskelkater spüre ich jetzt schon. „Als blutiger Anfänger hast du keine schlechte Figur gemacht“, lobt mich Malte Weber. Das ist Motivation pur für mich. Und ich weiß, die Felsen sehen mich bald wieder.

„Urban Apes“, Feldstraße 66 (St. Pauli). Öffnungszeiten: Mo.-Do. 11-23 Uhr, Fr.-So.: 10-22 Uhr. Tageskarte ab 10,90 Euro für Jugendliche, 14,90 Euro für Erwachsene.