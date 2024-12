Brrr! So ungemütlich wird das Wochenende in Hamburg

Der Dezember zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner typischen, wenig einladenden Seite: Stark bewölktes, regnerisches Wetter, teils starker Wind und kühle Temperaturen bestimmen das Bild in Norddeutschland. Das meldet der Deutsche Wetterdienst.

Am Freitag hält sich ganztägig eine starke bis vollständige Bewölkung, und der Regen zieht nach Osten ab. Vorübergehend bleibt es trocken, jedoch kann es im Laufe des Tages in einigen Regionen immer wieder zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen. Die Höchstwerte liegen bei fünf Grad auf Fehmarn und neun Grad auf Helgoland.

Wetter in Hamburg: Stark bewölkt und einzelne Schauer

Am Samstag bleibt der Himmel überwiegend bedeckt. Ab dem Vormittag zieht von Westen her Regen auf, der später in einzelne Schauer übergeht. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von sechs bis acht Grad.

Am Sonntag bleibt es ebenfalls stark bewölkt, jedoch ist es weitgehend trocken. In der zweiten Tageshälfte bleibt es eher niederschlagsfrei, auch wenn die Temperaturen mit etwa sechs Grad weiterhin kühl bleiben.

Niedrige Temperaturen in Hamburg am Wochenende

Der Montag bringt weiterhin viel Wolken und vor allem in der Südosthälfte Regen oder Sprühregen. Auch hier bleibt es mit etwa sechs Grad recht kühl. Der Wind aus Nordost bleibt mäßig bis frisch, an den Küsten kann es auch stürmisch werden.

Insgesamt bleibt das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich, und wer auf Sonnenschein hofft, wird eher enttäuscht werden. Wer sich also nach frischer Luft sehnt, sollte sich warm anziehen und auf Regen und Wind gefasst machen. (mp)