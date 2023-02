Seine Praxis platzte beim Ansturm der Impf- und Boosterwilligen aus allen Nähten. Aus diesem Grund mietete Anästhesist Rückert extra Räume in den Mundsburg-Towers an. Hier impfen er und sein Team nun sieben Tage die Woche – bis zu acht Stunden täglich. Sogar an den Weihnachtsfeiertagen gönnten er und sein Team sich keine Pause. Warum macht dieser Arzt solche Akkordarbeit?

Sein Fachgebiet ist die Anästhesie. In seiner Praxis in Eppendorf führt Dr. David Rückert (34) neben anerkannten Tauglichkeitstests für Taucher, Flugreisende, Sportler und Kapitäne auch Corona-Schnelltestschulungen durch. Für die Feuerwehr Hamburg war er schon als Notarzt im Einsatz. Doch damit nicht genug. Auch beim Impfen und Boostern gibt der Doktor richtig Gas.

Corona: Sogar Weihnachten wurde durchgeimpft

Ich stieß auf Rückert, als ich neulich tagelang händeringend nach einen Booster-Termin suchte, ohne mich dafür stundenlang in der Kälte anstellen zu müssen. Bei vielen Ärzten waren keine oder nur wenige Impf- oder Booster-Termine verfügbar. Aber bei Rückert waren an jedem Tag und zu jeder Uhrzeit Termine verfügbar. Ich buchte gleich den nächstbesten an einem Sonntag und war dann nach 20 Minuten mit allem durch. In diesen 20 Minuten begegnete ich in seiner Praxis am Winterhuder Weg 38 Impfwilligen.

Hamburg-Winterhude: Impfung für rund 100 Menschen pro Stunde

Auf Nachfrage bestätigt Rückert, dass bei ihm rund 100 Menschen pro Stunde geimpft werden. „Zum einen will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen durch die Impfung rasch wieder freier leben können und dass von ihnen so wenig Gefahr wie möglich ausgeht“, sagt Rückert. Aber auch der wirtschaftliche Aspekt spiele für ihn als jungen Arzt eine Rolle. Knapp 30 Euro bekommt er pro Impfung. „Darüberhinaus fasziniert es mich, Abläufe zu gestalten und zu optimieren. Mein Ziel: Eine Impfung so schnell und reibungslos zu machen wie eine Blutdruckmessung“, sagt der 34-jährige Mediziner.

David Rückert und sein Team impfen derzeit Hunderte Patienten am Tag. Florian Quandt David Rückert und sein Team impfen derzeit Hunderte Patienten am Tag.

Um das hohe Impftempo zu halten, ist aber auch Personal erforderlich. „Ich habe mir ein verlässliches Team aufgebaut. Denen zahle ich übertariflich, also mehr als sie woanders verdienen würden. Das sorgt bei den Mitarbeitern für besondere Motivation. Sie sind gerne bereit an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten“, sagt der Arzt zur MOPO. Medizinisches Personal und auch Medizinstudenten genießen einen besonderen Steuervorteil: Sie dürfen bis zu 3000 Euro im Jahr steuerfrei hinzuverdienen.

Impfstoff-Beschaffung problematisch, aber nicht aussichtslos

Die Imstoff-Beschaffung sei laut Dr. Rückert etwas problematisch. Das Vakzin von Moderna sei zwar durchgängig zu erhalten. Doch „bei Biontech ist es im Moment unmöglich, ausreichende Mengen zu bekommen“, sagt er. Das gehe leider zu Lasten der unter 30-Jährigen, die oft zu Recht frustriert seien. Bei guter Planung sei aber letztlich meist ein ausreichender Vorrat da. Seit einer Woche impft er auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren.