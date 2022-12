Wer erbt, der ist klar im Vorteil. Alle anderen müssen mühsam sparen oder einen Kredit aufnehmen, wenn sie eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen. Im Durchschnitt leihen sich Bauherren und Käufer rund doppelt so viel Geld von der Bank wie noch vor zehn Jahren. Dabei ist Hamburg Spitzenreiter bei der Höhe der Darlehenssumme. Das zeigt eine Auswertung des Kreditvermittlers „Dr. Klein“.

Bundesweit verdoppelt sich die Darlehenssumme für Wohnimmobilien im Zehn-Jahres-Vergleich auf 388.220 Euro, im Vergleich zum Vorjahr steigt sie um fast neun Prozent (+8,9 Prozent). Ein überdurchschnittlicher Anstieg zeigt sich in Schleswig-Holstein: Hier nehmen die Darlehenshöhen sogar um fast 14 Prozent zu.

In Hamburg ist die Steigerung nicht ganz so exorbitant. Sie liegt bei 6,3 Prozent und damit etwas unterhalb der bundesweiten Steigerungsrate von 8,9 Prozent. Aber auch das bedeutet immerhin für Hamburger Käufer eine Verteuerung um einen fünfstelligen Betrag. Die geringere Steigerung ist kein Wunder: Hamburg liegt als Stadtstaat und begehrte Großstadt schon immer weit oben mit den Immobilienpreisen und Kreditsummen.

Innerhalb eines Jahres ist die Höhe der aufgenommenen Immobilien-Kredite in allen Ländern gestiegen. Am stärksten in Schleswig-Holstein. Dr. Klein