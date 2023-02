Er erkochte sich mit seinem „Tafelhaus“ einen „Michelin“-Stern. Und feiert seit Jahren als Fernsehkoch Quoten-Erfolge. Seine RTL-Sendung „Rach, der Restauranttester“ machte Christian Rach in ganz Deutschland bekannt. Heute hat der Hamburger Spitzenkoch kein eigenes Lokal mehr, lässt sich aber noch gerne von seinen Kollegen bekochen. Der MOPO hat der 65-Jährige seine fünf Lieblings-Restaurants in Hamburg verraten – vom günstigen Fisch-Imbiss bis zum edlen Gourmet-Tempel.

Das französische Restaurant Marseille: Inhaber Milenko Gavrilovic plaudert gern mit seinen Gästen. Patrick Sun Das französische Restaurant Marseille: Inhaber Milenko Gavrilovic plaudert gern mit seinen Gästen.

Restaurant Marseille

„In diesem kleinen verwunschenen Haus gibt es französische Küche, die wirklich kreativ und abwechslungsreich ist. Auf der Karte stehen zum Beispiel eine Bouillabaisse oder Tatar vom Rind. Die Atmosphäre ist rustikal und Inhaber Milenko Gavrilovic ist immer offen für spannende, geistreiche Gespräche. Ich esse hier am liebsten den grünen Salat mit mariniertem Fenchel und dazu Fisch – wie die ganze Dorade oder den Kabeljau mit Specklinsen und Schwarzwurzel.“

Große Elbstraße 164 (Altona-Altstadt), Di-Sa 12-23 Uhr, Hauptgerichte 18-35 Euro, Tel. (040) 41 30 72 21, www.restaurant-marseille.de

Bei Goedekens Kombüse isst Christian Rach am liebsten die Fisch-Frikadelle im Brötchen. Thorsten Garbusinski leitet den Imbiss. Patrick Sun Bei Goedekens Kombüse isst Christian Rach am liebsten die Fisch-Frikadelle im Brötchen. Thorsten Garbusinski leitet den Imbiss.

Goedekens Kombüse

„Der Imbiss am Hamburger Fischmarkt bietet Fisch in bester Qualität. Und das zu niedrigen Preisen. Dort gibt es Matjes- und Krabbenteller, Räucherfisch und herrliche Fischbrötchen. Ich esse hier am liebsten die Fisch-Frikadelle, mit Krautsalat und Remoulade im warmen Brötchen. Ein toller Ort, um mal schnell in der Mittagspause oder einfach zwischendurch etwas auf die Hand zu kaufen. Danach kann man dann noch eine Runde am Kai entlanglaufen – die Atmosphäre an der Hafenkante ist natürlich großartig.“

Große Elbstraße 141 b (Altona-Altstadt), Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa 11-16 Uhr, Fischbrötchen 2,80-6,20 Euro, Hauptgerichte 7,50-20 Euro, Tel. (040) 38 02 376 35, www.goedeken.de

Das Hala: Inhaber Riad Lambert und seine Tochter Leila servieren ihren Gästen hier libanesisches Essen. Patrick Sun Das Hala: Inhaber Riad Lambert und seine Tochter Leila servieren ihren Gästen hier libanesisches Essen.

Hala

„Im Hala gibt es libanesisches Essen. Inhaber Mark Riad Lambert und sein Team sind Gastgeber mit Herz und bieten wunderbare Qualität. Die Atmosphäre ist modern, aber nicht kühl. Man fühlt sich hier wie im Orient, aber ohne Kitsch. Ich liebe orientalisches Essen und bestelle hier immer Mezze, die kalten und warmen Vorspeisen. Einfach vier bis sechs Schälchen pro Person bestellen und für alle in die Mitte des Tisches stellen – zum Beispiel die Lammwürstchen oder Baba Ghanoush, den Dip aus Auberginen. Dazu einen libanesischen Wein oder ein Bier.“

Beselerplatz 11 (Groß Flottbek), Mo 17.30-23 Uhr, Di-Fr 12-15 Uhr und 17.30-23 Uhr, Sa 17-23 Uhr, Hauptgerichte 19,50-31 Euro, Tel. (040) 88 16 77 87, www.restaurant-hala.de

In urigem Ambiente kommen im Restaurant „Zur Flottbeker Schmiede“ Tapas auf den Tisch. Joao Gouveia und seine Frau Helena kümmern sich im ihre Gäste. Patrick Sun In urigem Ambiente kommen im Restaurant „Zur Flottbeker Schmiede“ Tapas auf den Tisch. Joao Gouveia und seine Frau Helena kümmern sich im ihre Gäste.

Zur Flottbeker Schmiede

„Chefin Helena und ihr Mann sind Portugiesen und bringen hier Tapas in grandioser Qualität auf den Tisch – Schinken, geschmorte Champignons, wilder Brokkoli oder Hähnchen Piri Piri. Auch hier bestellen wir zwei bis drei Tapas pro Person und jeder darf sich etwas aus den Kleinigkeiten rauspicken. Das Lokal ist tatsächlich in einer alten Schmiede untergebracht und deshalb sehr urig.“

Baron-Voght-Straße 79 (Nienstedten), Di-So 18-23 Uhr, Tapas 8-29 Euro, Tel. (040) 20 91 82 36, www.zurflottbekerschmiede.de

Matthias Förster, Restaurantleiter im Nikkei Nine. „Bei ihm gibt es eine hervorragende kreative Küche“, lobt Christian Rach. Patrick Sun Matthias Förster, Restaurantleiter im Nikkei Nine. „Bei ihm gibt es eine hervorragende kreative Küche“, lobt Christian Rach.

Nikkei Nine

„Das Nikkei Nine ist ein großes Weltstadt-Restaurant mit hervorragender kreativer Küche – und einer Atmosphäre zum Niederknien. Chefkoch Kai Weigand und Restaurantleiter Matthias Förster sind grandiose Gastgeber. Bei ihnen gibt es südamerikanisch-japanische Speisen. Die Sashimi-Qualität ist oberste Liga, die Fisch-Gerichte sind wunderbar und die Ente ist hervorragend gebraten und kommt aufgeschnitten an den Tisch. Ich sage hier beim Bestellen immer ,mach einfach‘, lasse mich überraschen und habe noch nie eine Pleite erlebt.“

Neuer Jungfernstieg 9-14 (Neustadt), 5-Gang-Menü 89 Euro pro Person, Mo-So 18-24 Uhr, Tel. (040) 34 94 33 99, www.nikkei-nine.de

Der Hamburger Spitzenkoch Christian Rach (65) hat kein eigenes Lokal mehr. Jeden Freitag veröffentlicht er den Podcast „Die Wochentester“. Thomas Pritschet Der Hamburger Spitzenkoch Christian Rach (65) hat kein eigenes Lokal mehr. Jeden Freitag veröffentlicht er den Podcast „Die Wochentester“.

Christian Rach

Christian Rach hat eigentlich Mathematik und Philosophie in Hamburg studiert. Erst beim Studenten-Job als Kellner entdeckte er seine Leidenschaft fürs Kochen. Er lernte bei Philippe Boissou in Frankreich. Und eröffnete 1989 das „Tafelhaus“ in Ottensen, für das ihm ein „Michelin“-Stern verliehen wurde. 1997 eröffnete er das Restaurant „Engel“ (Nienstedten) und 2009 das Luxus-Steakhaus „Rach & Ritchy“ in Bahrenfeld. Rach war in diversen Fernsehshows zu sehen, darunter in „Rach, der Restauranttester“ und „Rach deckt auf“ (RTL). Außerdem sitzt er in der Jury bei der VOX-Erfolgsshow „Grill den Henssler“. Der 65-Jährige veröffentlicht auch jeden Freitag den Podcast „Die Wochentester“ mit CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Dafür sprechen die beiden mit Politikern, Promis, Sportlern oder Wissenschaftlern über aktuelle Themen.

www.diewochentester.de