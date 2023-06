Fröhliche Kinder, die übermütig über Klettergerüste toben und Rutschen hinuntersausen – so stellt man sich einen Spielplatz eigentlich vor. Doch auf dem Spielplatz an der Friedenskirche im Stadtteil St. Pauli herrscht gähnende Leere – weit und breit keine Kinder. Der Grund: Das Highlight des Spielplatzes, ein großes Klettergerüst mit Rutsche, steckt seit mehr als einem Jahr hinter Gittern. Was ist da los?