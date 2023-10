Nicht nur für die Hundehalter, auch für die Hunde sind die Spazierwege im Naturschutzgebiet Höltigbaum (Rahlstedt) abwechslungsreich. Eine große eingezäunte Wiese in der Nähe des „Hauses der wilden Weiden“ an der Straße Eichberg ist ideal zum Toben und zum freien Herumlaufen, und auf dem Rundweg durch ein kleines Wäldchen liegen Baumstämme zum Balancieren.

Ist der Vierbeiner glücklich, ist auch der Mensch happy. Für die Tiere braucht es dafür nur eine große Wiese – und bestenfalls noch einen Badeteich. Wir stellen die schönsten Hamburger „Spiel-Plätze“ vor.

Wiesen und Wege

Nicht nur für die Hundehalter, auch für die Hunde sind die Spazierwege im Naturschutzgebiet Höltigbaum (Rahlstedt) abwechslungsreich. Eine große eingezäunte Wiese in der Nähe des „Hauses der wilden Weiden“ an der Straße Eichberg ist ideal zum Toben und zum freien Herumlaufen, und auf dem Rundweg durch ein kleines Wäldchen liegen Baumstämme zum Balancieren.

Hundesitter kennen die besten Plätze für ihre Vierbeiner. Bettina Blumenthal Hundesitter kennen die besten Plätze für ihre Vierbeiner.

Kiesgrube in Rissen

Bergauf, bergab, Wald und Wiese – der Waldpark Marienhöhe, besser bekannt als Rissener Kiesgrube, ist ein richtiger Abenteuerspielplatz für Vierbeiner und zugleich ein lohnenswertes Ausflugsziel für die ganze Familie. Gleich mehrere ausgewiesene Hundeauslaufflächen mit ausreichend Platz zum Spielen, Laufen und Toben erfreuen die Vierbeiner – und auch für Kinder gibt es einen großen Spielplatz. Zu erreichen ist der Waldpark über den Sülldorfer Mühlenweg.

See in Allermöhe

Ohne Leine dürfen Hunde einmal um den Eichbaumsee in Allermöhe laufen. Abstecher ins Wasser sind erlaubt! Herrchen und Frauchen freuen sich ebenfalls über den See, der ganz dicht und nur durch Wiesen getrennt an der Dove Elbe liegt. Parkbänke und Mülleimer sind am Rand der großen Hundewiese ausreichend vorhanden, da wundert es nicht, dass sich hier viele nette Hunde und ihre Besitzer und Besitzerinnen treffen. Zu erreichen über die A 25, Ausfahrt Allermöhe, weiter über den Moorfleeter Deich.

Wald und Teich

Der beliebteste Treffpunkt aller Dogsitter in Poppenbüttel? Ganz klar: die Hundewiese am Kupferteich. Hier ist immer was los – die Voraussetzungen sind auch optimal. Hundesitter kommen mit ihren Schützlingen regelmäßig vorbei – hier trifft man immer Bekannte. Hier gibt es eine abwechslungsreiche Landschaft, viel Auslauf und einen schön gelegenen Teich. Parkplätze in der Nähe gibt es auch, zum Beispiel den am Ohlendieksredder.

Freilauf in Harburg

Rund um die Außenmühle in Harburg führt ein besonders schöner Spazierweg. Hunde müssen hier aber an der Leine gehen. Die Hundewiese liegt am Langenbeker Weg am Südende des Harburger Stadtparks und ist leider ziemlich klein. Halter, die den Hundeführerschein haben, dürften ihre Vierbeiner im Harburger Stadtpark frei laufen lassen.

Rund um die Außenmühle in Harburg führt ein schöner Spazierweg und am Langenbeker Weg gibt es eine kleine Hundewiese. Anke Geffers Rund um die Außenmühle in Harburg führt ein schöner Spazierweg und am Langenbeker Weg gibt es eine kleine Hundewiese.

Viel Gras, viel Spaß

Auf der Hundewiese „Grünes Zentrum Lohbrügge“ am Reinbeker Redder können Vierbeiner so richtig toben. Sogar einen Badeteich gibt es. Weder Mülleimer zum Entsorgen der Hinterlassenschaften noch Parkbänke zum Ausruhen für die zweibeinige Begleitung fehlen. Hier lernt man schnell andere Hunde (und Halter) kennen. Bei Regen ist die Wiese sehr matschig, also die Gummistiefel nicht vergessen!

Auslauf in Blankenese

Viel Platz zum freien Laufen: Goßlers Park in Blankenese. Anke Geffers Viel Platz zum freien Laufen: Goßlers Park in Blankenese.

Goßlers Park in Blankenese ist nicht nur schön anzusehen, hier gibt es auch eine riesige Spiel-Wiese. Die Hauptstraße ist weit entfernt und die beiden Nebenstraßen sind durch Bäume und Büsche abgetrennt und wenig befahren. Unter den alten Bäumen stehen genügend Bänke zum Ausruhen für Herrchen und Frauchen und Mülleimer für die Gassibeutel gibt es auch. Offizielle Adresse: Goßlers Park 1.

Ballspielen in Bahrenfeld

Parkbänke, Mülleimer, alles da an der Hundewiese an der Baurstraße in Bahrenfeld. Viel Platz auf der großen Fläche abseits der Straßen gibt es auch. Her mit dem Ball und spielen! Und danach weiter spaziergehen. Ein Wanderweg führt an der Wiese vorbei, aber hier müssen die Hunde wieder an die Leine.

Auf der Hundewiese an der Baurstraße in Bahrenfeld treffen sich Vierbeiner zum Spielen und Toben. Anke Geffers Auf der Hundewiese an der Baurstraße in Bahrenfeld treffen sich Vierbeiner zum Spielen und Toben.

Freilauf in Eimsbüttel

In Eimsbüttel gibt es einige Freilaufflächen für Halter mit Hundeführerschein. Über viel Platz und viel Grün freuen sich die Vierbeiner im Wehbers Park und rund um die Apostelkirche. Der Park ist sehr sauber, es gibt Bänke zum Ausruhen. Am Ende des Parks gegenüber der Emilienstraße gibt es eine weitere Rasenfläche zum Austoben an der Tornquiststraße.