Der Rücktritt von Anne Spiegel (Grüne) als Bundesfamilienministerin wirft auch strukturelle Fragen auf. Lassen sich eine große Familie und Spitzenpolitik überhaupt vereinbaren? Im Politgeschehen ganz oben tummeln sich bisher zumindest nur wenige Eltern. Auch einige Hamburger Politiker:innen haben für die Familie auf große Chancen verzichtet.

Finanzsenator Andreas Dressel oder Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) haben beide schon im Bezug auf Karrierechancen zu Gunsten ihrer Familie zurückgesteckt. Als Olaf Scholz 2018 nach Berlin ging, entschied sich Dressel gegen eine mögliche Nachfolge als Hamburger Bürgermeister. Auch Leonhard verzichtete, weil sie mehr Zeit für ihren Sohn haben wollte.

Fall Anne Spiegel: Lassen sich Politik und Familie vereinbaren?

„Viele familiäre Faktoren kamen da zusammen – nicht nur der zeitliche. Und ich trage bei allem Einsatz eben nicht nur Verantwortung für die Stadt und die Partei, sondern auch für meine Familie insgesamt“, sagte Dressel damals der „Welt“. Weil er auf Grund einer Knieverletzung derzeit verhindert ist, kann er hierzu aktuell kein Statement abgeben.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) verzichtete für seine Familie auf die Chance Bürgermeister zu werden (Archivbild) dpa Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) verzichtete für seine Familie auf die Chance, Bürgermeister von Hamburg zu werden (Archivbild)

„Früher waren es in der Regel die Frauen, die ihren Männern in der Politik den Rücken freigehalten haben bis hin zur Selbstaufgabe, die diese Gesellschaft aber für selbstverständlich genommen hat“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Montag auf MOPO-Anfrage. Zu jedem Leben würden auch Situationen gehören, die belastend sein könnten.

Gallina: „Keine Möglichkeit zum Auftanken“

„Wer soll denn künftig noch bereit sein, solche Spitzenämter zu übernehmen, wenn das einfach ausgeblendet wird? Ich finde es sehr bedenklich, dass wir nun, wo es darum geht, wie Frauen Familie und Job verbinden, plötzlich darüber diskutieren und vor allem mit welchem Bild“, sagte Gallina, die selbst drei Kinder hat.

Justizsenatorin Anna Gallina (grüne) ist selbst Mutter von drei Kinder (Archivbild). dpa Justizsenatorin Anna Gallina (grüne) ist selbst Mutter von drei Kindern (Archivbild).

Bis heute gebe es keine echte Elternzeit für Abgeordnete oder Minister:innen und keine Möglichkeit „nach vielen Jahren der hauptamtlichen politischen Tätigkeit auch mal aufzutanken, ohne seine Karriere an den Nagel zu hängen.“

Anne Spiegels umstrittener Urlaub

Die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel hatte sich am Sonntagabend in einem emotionalen Statement für ihr umstrittenes Verhalten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 entschuldigt.

Kurz nach der Flutkatastrophe hatte Spiegel mit ihrer Familie vier Wochen Urlaub in Frankreich gemacht. Damals war sie noch Umweltministerin in Rheinland-Pfalz gewesen.

Ex-Familienministerin: Statement und Rücktritt

Ihr Statement dazu am vergangenen Sonntag sorgte erneut für Kritik, unter anderem weil Spiegel darin eingestanden hatte mit ihren vielen Ämtern überfordert gewesen zu sein. Außerdem räumte sie ein, dass sie sich anders als ursprünglich behauptet nicht aus den Ferien zu den Kabinettsitzungen zugeschaltet hatte.

Zeitweise war die 41-Jährige während der Pandemie gleichzeitig Umwelt- und Familienministerin in Rheinland-Pfalz gewesen. Auch privat stand sie unter Druck, weil ihr Mann gesundheitlich angeschlagen ist und die Pandemie ihre vier Kinder „ganz klar mit Spuren versehen“ habe. Am Montagnachmittag trat sie schließlich als Familienministerin zurück.