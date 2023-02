Sind Kühe „Klimakiller“? Beim Verdauen produzieren die Tiere besonders klimaschädliches Methan. Forscher warnen aber vor voreiligen Schlüssen. Sie suchen gleich nach mehreren Lösungen für das Problem – mit Futter, Zäunen und gereinigten Rülpsern.

Wenn Kuh Nummer 121 rülpst, schaut Elisabeth Gerster genau hin. Während die Milchkuh im Stall von Gerold Mohr eine Portion begehrtes Kraftfutter bekommt, misst eine Station, wie viel Methan sie ausstößt.

Agrarwissenschaftlerin Gerster will als Leiterin des Forschungsprojekts „MethaKuh“ am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) herausfinden, mit welchem Futter Methan reduziert werden kann. „Zusammenhänge zwischen Futter und Methanausstoß sind schon lange bekannt“, sagt Gerster. Die Frage ist nur: Welchen Effekt hat unterschiedliches Futter in der Praxis?

Wissenschaftler wollen Methan-Ausstoß reduzieren

Zwei Monate lang wird deshalb die Atemluft untersucht, die die Kühe auf dem Hof in Wangen im Allgäu von sich geben, nachdem ihnen Gerold Mohr Gras und Heu von seinem Grünland zu fressen gegeben hat. Mohrs Heumilch-Hof ist einer von vier Betrieben im Südwesten, die bei dem Projekt mitmachen. „Es ist uns wichtig, zu zeigen, dass die Kuh kein Klimakiller ist“, sagt Mohr, der den Hof mit seiner Frau Beate führt. „Wir sind da auch schon kritisch drauf angesprochen worden.“

Rund 40 Kilometer entfernt, im bayerischen Teil des Allgäus, verfolgt Tobias Heiligensetzer einen anderen Plan. Er will seine Kühe klimafreundlicher machen, indem er sie anders weiden lässt. Rund eineinhalb Stunden sei er täglich unterwegs, um dafür die Zäune neu zu setzen, sagt der Bio-Landwirt aus Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu). „Das ganz große Ziel ist, jeden Tag den Boden und das Gras besser werden zu lassen.“ Dafür weiden die rund 50 Milchkühe nur kurz am gleichen Ort, danach haben Boden und Gras Zeit zur Erholung.

Ganzheitliches Weidemanagement soll Klima schützen

Ganzheitliches Weidemanagement heißt das Konzept, das Heiligensetzer als Teil des Forschungsprojekts „Kuhproklima“ umsetzt. Sieben weitere, überwiegend kleine Höfe machen mit. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege und der Technischen Universität München. Tobias Heiligensetzer ist jetzt schon vom Erfolg überzeugt: Seine Weiden seien ergiebiger, die Kühe gäben mehr Milch, die Zahl der Tierarten auf seinen 52 Hektar Fläche habe zugenommen.

„Das Konzept rentiert sich für mich“, betont Heiligensetzer. „Wirtschaftlich lief es nie besser als jetzt.“ Gleichzeitig werde durch mehr Humus auf den Weiden und höher wachsendes Gras mehr CO 2 gespeichert. „Der Mensch macht sich ja zunutze, dass die Kuh Gras verwertbar macht“, sagt Heiligensetzer. Nur so könnten auch auf Grünland Lebensmittel hergestellt werden – und Grünland habe durch die CO 2 -Speicherung eine bessere Klimabilanz als Ackerland.

Professor: Rinderhaltung kann klimaneutral sein

Landwirte sollten deshalb verstärkt auf Futter von Grünland setzen, sagt Björn Kuhla, Professor für Ernährungsphysiologie am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern. „Das Grünland, auf dem Futter für die Rinder wächst, ist ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Wenn Rinder über einen langen Zeitraum nicht mehr vom Grünland fressen als auf derselben Fläche nachwächst, kann Rinderhaltung klimaneutral sein.“ Das Methan, das die Tiere ausstoßen, werde binnen zwölf bis 13 Jahren zu CO 2 abgebaut – und könne dann wieder vollständig von Pflanzen aufgenommen werden. Bis ins 18. Jahrhundert sei das noch der Fall gewesen.

Unabhängig davon gebe es weitere Möglichkeiten, Rinderhaltung klimafreundlicher zu machen, betont Kuhla. Auch Zweinutzungsrassen, also Kühe, die Milch und Fleisch liefern, könnten dazu beitragen – wenn gleichzeitig die Zahl der reinen Mastrinder sinke. Das FBN und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschäftigten sich zudem derzeit mit der Frage, ob das von Rindern produzierte Methan aufgefangen, gereinigt und als Treibstoff für Landmaschinen dienen kann. „Wenn dies gelingt, könnten noch mehr Stoffkreisläufe in der Landwirtschaft generiert werden“, sagt Kuhla.

Kühe zu Unrecht als „Klima-Killer“ bezeichnet

Teilweise stünden die verschiedenen Ansätze aber auch in Konflikt zueinander, sagt Agrarwissenschaftlerin Gerster. So hätten Gras und Heu zwar eine bessere CO 2 -Bilanz im Anbau. Wenn Kühe dieses Futter verdauten, entstehe aber mehr Methan als zum Beispiel bei Kraftfutter. „Mehr Kraftfutter bedeutet aber auch einen Mehrbedarf an Getreide“, sagt LAZBW-Direktor Michael Asse. „Jeder Hektar Ackerland mehr, der für den Futtergetreideanbau genutzt wird, steht demzufolge nicht mehr für die Erzeugung von Lebensmitteln zur Verfügung.“ Auch solche Zielkonflikte spielten beim Forschungsprojekt „MethaKuh“ eine Rolle.

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass durch unterschiedliche Futtermittel der Methanausstoß der Kühe nur um etwa drei Prozent verringert werden konnte, sagt Projektleiterin Gerster. Die Hoffnungen ruhten nun auf noch nicht getesteten Futterarten wie Rotklee und Esparsette. „Vielleicht tut sich da für die eine oder andere Pflanze noch einmal ein Tor auf“, sagt Gerster. Dann könne man Landwirte zum Beispiel mit Fördermitteln beim Anbau unterstützen.

Kuh 121 frisst derweil weiter Gras. Rund zehn Tonnen verfüttert Landwirt Gerold Mohr pro Tag an seine rund 80 Kühe, auf Kraftfutter verzichtet er weitgehend. Den Ruf als „Klimakiller“ trügen seine Tiere zu Unrecht, ist Mohr überzeugt.

Das sieht auch Professor Björn Kuhla so. Kühe würden zwar mehr klimaschädliche Gase ausstoßen als andere Nutztiere, stünden dafür aber bei der Nahrung nicht in Konkurrenz zum Menschen, „wenn man sie vernünftig füttert“. Überhaupt seien nicht die Tiere selbst das Problem, betont Kuhla. „Kühe stehen in ihrer Klimabilanz wesentlich besser da als der Mensch.“ (dpa)