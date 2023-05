Kaum war die tagelange Vollsperrung – die zweite allein in diesem Jahr – aufgehoben, kam am Montag die nächste Nerv-Nachricht für die Kummer gewohnten Autofahrer auf der A7: Richtung Süden mussten sie sich auf eine Fahrbahn quetschen. Gefühlt ist auf der A7 seit Menschengedenken Stau, im Süden wird die Rampe verbreitert, im Norden der Deckel gebaut und nirgendwo ein Licht am Ende des Tunnels. Das stimmt natürlich nicht. 2028, wenn die heute 13-Jährigen ins Führerscheinalter kommen, sollen Staus vorm Elbtunnel nur noch eine vage Erinnerung sein.