Sperrung in der City: U-Bahn-Linie in Hamburg wird zehn Wochen unterbrochen

S-Bahn und U-Bahn teilweise zeitgleich gesperrt! Auch die Hochbahn nutzt die Hamburger Schulferien für Sperrungen von Umbaumaßnahmen an den Strecken und Haltestellen der U-Bahnlinien. Vier Stationen in der Innenstadt sollen bis zum Frühjahr 2021 barrierefrei werden. Für Pendler bedeutet das allerdings Stress auf dem Weg zur Arbeit.

An den Stationen Steinstraße und Jungfernstieg der Linie U1 haben die Bauarbeiten bereits Anfang dieser Woche begonnen, die Gesamtkosten beider Stationen belaufen sich auf 10,7 Millionen Euro. Die Bauarbeiten der U3-Haltestellen Mönckebergstraße und Rathaus sind in Planung, derzeit werden die Grünflächen vorbereitet und Bäume gefällt. An anderer Stelle wurden dafür Ersatzbäume gepflanzt.

Hamburg City: U-Bahn Stationen werden barrierefrei

An den Stationen werden unter anderem die Bahnsteige erhöht, damit das Einsteigen in die U-Bahn leichter fällt. Für sehbehinderte Menschen sollen Bodenrillen installiert werden, die das Ende vom Bahnsteig zum Gleis markieren.

Zusätzlich erhält jede Station einen Aufzug. Für die Station an der Steinstraße wird dieser an der Ecke zum Klosterwall installiert werden. Am Jungfernstieg geht es im Dreieck zum Reese- und Ballindamm abwärts in Richtung Bahnsteig.

Hamburger Bahnen: U1 und S21 teilweise gleichzeitig gesperrt

Der Betrieb der U1 soll möglichst nicht gestört werden. Ausnahme: Die Sommermonate! In der Zeit vom 5. Juni bis 13. August kommt es zu einer kompletten Sperrung. Inwieweit Ersatzverkehr eingesetzt wird und in welcher Form steht derzeit noch nicht fest.

Die Hochbahn nutzt den Großteil der Hamburger Sommerferien, um den Frust der U-Bahn-Fahrer möglichst zu minimieren. Im gleichen Zeitraum, zwischen dem 25. Juni und dem 17. Juli, ist auch ein Teil der S21 zwischen Berliner Tor und Tiefstack gesperrt. Die Stationen Steinstraße und Jungfernstieg sollen im Frühjahr 2021 fertig gestellt werden. Die Stationen Mönckebergstraße und Rathaus folgen Anfang 2022. (sr)