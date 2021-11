Am Samstag und Sonntag sind Fahrtrichtungssperrungen wegen Schäden am Brückenbauwerk der B75 über der A255 geplant. Um Abplatzungen Brückenbauwerk im Winter zu verhindern, müssen oberflächliche Risse saniert werden.

Am Samstag zwischen 7 und 18 Uhr wird die A255 in Richtung Nord gesperrt. Autofahrer in Richtung Hamburg-Centrum werden hinter dem Autobahndreieck Norderelbe über die Parallelfahrbahn der A255 geführt.

A1 aus Lübeck Richtung B75 ist gesperrt

Die A1 aus Lübeck mit Fahrtziel B75 ist am gesamten Wochenende von sieben bis 18 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Hamburg-Stillhorn bis zur Anschlussstelle B75 bei Hamburg Wilhelmsburg-Süd (Kornweide).

Der Verkehr auf der A1 aus Lübeck Richtung Hamburg-Centrum über die A255 ist von der Sperrung nicht betroffen. Die B75 ist am Samstag und Sonntag von 7 bis 18 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg Centrum im Bereich der Verbindungsrampe auf Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Elbinsel auf einem Streifen befahrbar.

A255 Richtung Süden am Sonntag gesperrt

Am Sonntag ist die A255 Richtung Süden von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Hamburg-Wilhelmsburg Süd (Kornweide), die zur Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn umgeleitet wird. Fahrer mit Ziel Bremen und Lübeck fahren bei der Anschlussstelle Hamburg-Stillhorn auf die A1.

Die A210 ist am 20. November in Richtung Rendsburg zwischen Anschlussstelle Achterwehr und dem Autobahnkreuz Rendsburg zwischen 9 und 16 Uhr gesperrt. Kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrstreifen sind bis zum 3. Dezember möglich. Die Umleitung erfolgt über die U88 von Achterwehr bis Bredenbek und über die U90 von Bredenbek bis Schachthof-Audorf.

Kurzzeitige Sperrungen bis zum 3. Dezember zu erwarten

Die A210 Richtung Kiel ist zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek vom kommenden Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrbahnen sind auch hier bis zum 3. Dezember zu erwarten. Eine Umleitung besteht über die U81 von Schachthof-Audorf bis Bredenbek. Grund für die Bauarbeiten sind Deckenerneuerungen zwischen dem Autobahnkreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Bredenbek.

Die Autobahn 7 Richtung Norden ist am Samstag von 9 bis 16 Uhr zwischen der Anschlussstelle Seevetal-Fleestedt und Hamburg Marmstorf einspurig. Grund sind Markierungen auf der Fahrbahn, die erneuert werden müssen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, ist eine zeitliche Verschiebung der Arbeiten möglich.