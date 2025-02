Knapp fünf Jahre ist es schon her, dass im Parkhaus an der Neuen Gröningerstraße mitten in der Hamburger Altstadt zuletzt ein Auto stand. Die Genossenschaft „Gröninger Hof“ will die Flächen in günstige Wohnungen umwandeln, kämpft derzeit allerdings noch „um jeden Kubikmeter Beton“. Einer, der dort mal einziehen will, ist der Hamburger Jochen Schmidt (64). Wann es losgehen soll.